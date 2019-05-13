شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط في تناول «الجبن».. يسبب أمراضاً خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذرت الجمعية الألمانية للتغذية، من الإفراط في تناول الجبن رغم فوائده الصحية؛ إذ يمثل مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم.
وأكدت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن بسبب احتوائه على الملح، والأحماض الدهنية المشبعة، قد يسبب الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.
وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول في الدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.
كما أن الأحماض الدهنية المشبعة قد تحرم الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم؛ ما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد؛ ما يؤدي إلى زيادة نسبة السموم في الجسم، ويرفع خطر الإصابة بالسرطان.
وللاستفادة من مزايا الجبن وتجنب مخاطره الصحية تنصح الجمعية بتناول ما لا يزيد عن 50 إلى 60 غراماً من الجبن يومياً.
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