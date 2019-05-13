9 نصائح تساعد المرأه على الاهتمام بنفسها

للحصول على مظهر رائع وجذاب نقدم مقالا نتعرف فيه على اهم النصائح والطرق التي تساعد المرأه على الاهتمام بنفسها.

النظافة الشخصية

إن نظافة الجسد والبشرة يمنحان الجمال والرشاقة والأناقة، ويجعل المرء النظيف يشعر بالاستمتاع والطاقة الإيجابية، والتفاعل الحياتي السليم، كما أن النظافة من الإيمان، وإن احتسب المسلم أجر الاهتمام بنفسه والرعاية بجسده سيكون ذلك في ميزان حسناته خيراً وأجراً بإذن الله، ونظافة الجسم تكون بالبعد عن الملوثات والفيروسات المتطايرة في الأماكن المتسخة، ومداومة تعقيم الجسد واليدين بالمطهرات الطبيعية، التي تضمن قتل الميكروبات، وسلامة الجسم ومنحه الصحة والعافية والبهجة الدائمة

طرق اهتمام المرأة بنفسها :-

أولاً :- الاهتمام بنظافتها الشخصية :– وذلك يكون من خلال الحفاظ على نظافة الجسم ونعومته عن طريق استخدام كريمات معدة لزيادة نعومة البشرة وترطيبها أو عن طريق عمل خلطة منزلية تعمل على زيادة نعومة جسمها مثل خلط معلقتين كبيرتان من مادة الجليسرين النقي مع مقدار ستة ملاعق كبيرة من ماء الورد ويتم حفظهما في زجاجة ويتم استخدامها على مناطق الجسم المختلفة بانتظام مما سيمنح الجسم النعومة المطلوبة بكل سهولة مثل منطقة الوجه واليدين والرقبة وغيرها .

الحرص على الاستحمام الدائم :- من المعروف أن أكثر ما يزعج الرجل ويجعله مصابا بالفتور من زوجته هي رائحتها أي الرائحة التي تصدر من جسمها كرائحة العرق أو رائحة الإفرازات والتي غالباً ما تخرج من أماكن حساسة في جسدها ، حيث يجب أن تحرص الزوجة على الاستحمام واستخدام المرطبات ومزيلات العرق مما يجعلها أكثر ثقة في نفسها عند اقتراب زوجها منها .

ثانياً :- الاهتمام بأظافرها :- يعتبر مظهر أظافر الزوجة من أكثر الأشياء التي يلاحظها الرجل بسهولة فلذا يجب على الزوجة أن تكون شديدة الحفاظ عل نظافة أظافرها والتخلص أولاً بأول من أي عوالق تعلق بها وقبل أن يلاحظها الزوج فيصيبه الفتور والاشمئزاز .

ثالثاً:- الاهتمام بنظافة أسنانها :- وذلك يكون من خلال زيارة الزوجة لطبيب الأسنان عند وجود عارض طبي أو في حالة عدم وجود عارض طبي تقوم باستخدام المنتجات التجارية مثل معاجين الأسنان للحفاظ عليها من التسوس والاصفرار أو حتى أن تقوم باستخدام الملح ووضعه على فرشاة الأسنان بدلا من المعجون ويتم دعك أسنانها بها ، حيث سيقوم الملح بإعطاء نفس نتائج المعجون الخاص بالأسنان .

رابعاً :- قناع تبيض البشرة :- وذلك يكون بتقشير ثلاثة من حبات اللوز ومن ثم سلقها جيداً ثم تتم عملية الطحن لها ويتم خلطها مع بياض بيضة واحدة ويشترط أن تكون مخفوقة بشكل جيد ثم تتم إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط ومن ثم يتم وضعه على البشرة لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة ويتم بعدها غسيل الوجه بماء بارد .

خامساً :- الاهتمام بصحة وجمال شعرها :- يعد الشعر من أحد أهم الأمور التي تحب المرأة أن تبرزها في أنوثتها وهو أيضاً من أشد الأشياء التي تجذب الزوج إلى زوجته ولكي يتم الاعتناء بالشكل الصحيح من جانب الزوجة بشعرها عليها أن تعتمد في ذلك على الوصفات الطبيعية والمفيدة جدا لتغذية الشعر وصحته بعيداً عن تلك المنتجات الكيميائية والتي يكون لها العديد من الآثار السلبية على شعر المرأة وصحته ومن ضمن تلك الطرق الطبيعية للحفاظ على صحة وبريق وجمال الشعر الاعتماد على استخدام الحناء أو العسل والليمون حيث قد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن تلك المواد الطبيعية لها تأثير السحر على جمال وقوة الشعر وأنها تعمل على تغذيته ونعومته .

Advertisements

سادساً :- الحصول على قدر وافر من الراحة والنوم :- وذلك يكون بالحرص على النوم لعدد كافي يقدر بسبعة أو ثماني ساعات يومياً وتجنب السهر والإرهاق .

سابعاً :- ممارسة الرياضة :- حيث لابد من ممارسة التمارين الرياضية ولو البسيطة منها ولكن بشكل يومي ومنتظم مما يعطى الجسم اللياقي والمرونة ويمنع إصابته بالترهلات ويحافظ على جمالك .

ثامناً :- الاعتناء بالملابس الشخصية والحرص على اختيار المناسب منها مع صفات الزوجة الجسمانية وأيضاً اختيار الألوان الجذابة وآلتي يحبها زوجها.

تاسعاً :- الحرص عل ارتداء القفازات البلاستيكية :- تعد تلك الأعمال المنزلية والتي لا يمكن للزوجة التوقف عنها من إحدى المسببات التي تصيب يديها بعملية الجفاف والتشققات مما يؤثر بالسلب على نفسيتها ولذلك فلابد من ارتداء القفازات البلاستيكية أثناء قيامك بالأعمال المنزلية المختلفة

نصائح عامه

– الأظافر

أظافر اليد قص الزوائد في الأظافر لمنع تسرب الأتربة التي تعلق جرّاء النشاطات اليومية للفرد، وتقليم الأظافر بشكل سليم مرتب، يمنحها شكلاً جمالياً أنيقاً. أظافر الأقدام إذ قد تتعرض للتشوه غالباَ نتيجة ارتداء الأحذية الضيقة، ويُراعى عند قص أظافر القدمين عدم قص زوايا الأطراف؛ حتى لا ينغرس الظفر في لحم الإصبع عندما ينمو، ويسبب آلاماً وربما تقيحات ودمامل صغيرة، ومن المعروف أن جلد القدمين يمثل مكاناً خصباً وبيئة مناسبة لنمو وانتشار أنواع كثيرة من الفطريات، والتي تتركز غالباً بين الأصابع وحول الأظافر؛ مما يسبب أمراضاً كثيرة مزعجة، لذا، يجب تجفيف القدمين بعد الاستحمام ووخصوصاً ما بين الأصابع، ويمكننا وضع بعض البودرة الطبية قبل ارتداء الأحذية، وذلك في حالة غزارة العرق الناتج من القدمين.

– الأقدام

تعتبر الاقدام من الأجزاء المهمة في الجسد؛ لأنهما يحملان ثقل الجسم، ويتحملان مشقة وإجهاد التنقلات اليومية، ويُساهمان في المحافظة على توازن الجسد، لذا، كان واجباً أن نمنحهما مزيداً من الاهتمام والعناية الصحيحة السليمة، والاهتمام يكون محواً لآثار التعب والإرهاق الذي تتعرض له القدمان يومياً وبشكلٍ مستمر. يجب كل مساء وضع القدمين في ماء فاتر مدة 5 دقائق، ويمكن إضافة بعض الأملاح الطبية التي تساعد على الاسترخاء، مع ملاحظة أن يكون الماء ساخناً جداً دون مزجه بأي نوع من المواد الكيميائية أو الصابون المعطّر؛ لأن ذلك يضر بالقدمين، ويُساعد على جفافهما، كذلك الحمام الفاتر يساعد على تليين الزوائد الجلدية الميتة؛ مما يُسهّل في إزالتها، ويمكن لتطرية الأماكن الجافّة في القدمين وضع كريم غني بفيتامين (أ)، الذي يساعد على تجدد الخلايا ويُنعش الجلد.

كما ويجب مراعاة ارتداء أحذية جيدة التهوية، وألا تكون من النايلون والبلاستيك، كذا لا يُنصح بارتداء جوارب النايلون؛ لأن هذا النوع يزيد من كمية العرق ويمنع من تبخره، ولعلاج الإصابة الفطرية الجلدية بين الأصابع أو في القدمين مع حكة مصحوبة برائحة كريهة، فإن غسل القدمين 4 مرات في الأسبوع بالماء الدافئ المضاف إليه الخل (نصف فنجان خل يُضاف إلى 5 لترات من الماء الدافئ) يفيد في إزالة الفطريات والجراثيم المسببة لهذه الحكة والرائحة، وعلاج زيادة إفراز العرق من القدمين يكون بنقع القدمين في مغلي الشاي الغامق مرتين يومياً مدة 10 دقائق ولبضعة أيام، ثم تُخفّف كثافة الشاي تدريجياً، حيث يفيد حمض التنيك الموجود في الشاي في تجفيف جلد أصابع القدمين.

– للعناية بالبشرة

يستخدم البابونج والياسمين لنعومة ونضارة ونضافة الجلد، فالزيوت العطرية هي زيوت طبيعية تستخرج من بعض أجزاء النباتات والأعشاب، والغرض الأساسي منها هو بث الاسترخاء والهدوء في الجسم، ومنح الجلد النعومة والليونة والنضارة المطلوبة، واستخدامها يكون بإضافة 6-8 نقاط من الزيت العطري، مثل: البابونج، والياسمين، أو أي زيت مرغوب فيه، فيستخدم في حمام ماء دافئ وليس ساخناً؛ لأن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة يُفسد مفعول الزيت، ثم حرّك الماء بيديك لانتشاره، ثم استرخِ في ماء الحمام مدة 10 دقائق مع ضرورة غلق باب الحمام؛ لمنع تسرب بخار الزيت مع التنفس العميق. يحتاج عمل التدليك بالزيوت العطرية إلى الاستعانة بزيت حامل، مثل: زيت اللوز، أو زيت الزيتون، ولكي يتم عمل مساج لجسدك كله، ومنح الجلد النعومة والنضارة، يُضاف 15 نقطة من الزيت العطري، مثل: البابونج، أو الياسمين إلى 50 ميللميتر من زيت اللوز أو الزيتون، ويمكن استخدام الزيوت العطرية في تعطير الجو من حولك، والاستفادة كذلك بخاصية هذه الزيوت كمواد مطهرة، ومضادة للبكتيريا والفيروسات، بوضع نقطة واحدة أو نقطتين من الزيت العطري في بخاخة مملوءة بماء دافئ، وتُستخدم في تعطير الهواء من حولك. يجب المحافظة والمداومة على العناية بالبشرة لتكون دائمة النضارة، وننصح بتنظيف الوجه صباحاً ومساءً باستخدام سائل تنظيف، واستخدام مرطبات للبشرة مع الحفاظ على شرب كمية مناسبة من الماء يومياً، والحفاظ على الوجه من أشعة الشمس الضارّة بوضع كريمات واقية أثناء النهار، وعمل الماسكات الطبيعية المصنوعة من الليمون وبياض البيض، حيث تُكسب البشرة لوناً فاتحاً خالياً من البقع والنمش مع المداومة عليه مرتين في الأسبوع خاصّة خلال فصل الصيف، وتناول الفاكهة يساعد على حماية البشرة من الجفاف والترهلات وترطيب الجسم.

قد يهمك أيضا:تمتعي بإطلالة مميزة بإتباع نصائح للحفاظ على نظافتك

استخدمي مزيج الزيوت العطرية لعلاج السيلوليت وشد البشرة