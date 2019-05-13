أهم الطرق الطبيعية للتخلص من نفخه البطن

هناك الكثير من الاسباب التي تؤدي الى الاصابة بنفخه البطن في هذا المقال تعرف على اهم الطرق الطبيعية للتخلص من نفخه البطن.

نفخة البطن

مشكلة لا بد وان يمر بها أي شخص منها مهما كان عمره أو جنسه ، لأنها من الأمور الطبيعية التي تنتج عن زيادة الغازات في البطن التي تتشكل نتيجة تخمر الغذاء المترافق مع حالات من سوء الهضم أو بطء عملية الهضم ” الإمساك ” ، وهذه الحالة رغم أنها غير مرضية إلا انها تسبب لصاحبها انزعاجاً وإحراجاً كبيراً ، خاصة إذا تكررت بشكل متواصل ولمدة طويلة حيث تشعر صاحبها بالضيق وعدم الإرتياح وهذا يضطرهم إلى اللجوء للطبيب أو البحث عن أساليب طبية طبيعية تخفف من هذا العارض الصحي المتعب والمحرج . وحسب رأي الأطباء فإنّ أي جسم طبيعي يفرز كمية من الغازات يومياً تقدر ب 14 مرة لكن إذا تجاوزت ذلك ورافقها حالة من عسر الهضم أو إمساك أو اضطراب في دقات القلب وضيق في التنفس أو الآم في البطن وقتها لا بد للشخص من ايجاد طرق للتخفيف منها وإراحة البطن من مشاكلها .

هل وجود الغازات في الجهاز الهضمي يعتبر طبيعياً، وما مصدر هذه الغازات؟

ان وجود الغازات في الجهاز الهضمي طبيعيا، فهو يتصل مباشرة بالهواء المحيط الذي نتنفس. يدخل الهواء الى الفم ليصل الى الحلق ومن هناك يذهب الى القصبة الهوائية والرئتين (التنفس) والى المرئ ومن ثم الى باقي أجزاء الجهاز الهضمي. ان حوالي ثلثي الهواء الموجود بالجهاز الهضمي يأتي من الهواء الجوي المحيط بنا بينما الثلث الباقي ينتج عن العمليات الكيماوية اثناء عملية الهضم للطعام بتأثير الانزيمات والهرمونات الهاضمة والبكتيريا الموجودة في القولون. ان معظم الغازات الموجودة بالقولون تنتج عن فعل بكتيريا القولون على بقايا الطعام الواصل الى القولون.

طرق التخلص من نفخة البطن

زيادة كمية الأغذية الغنية بالألياف كالخضار والفواكة ضمن الوجبات الرئيسية لأنها تلين الأمعاء وتمنع الإمساك .

شرب كميات جيدة من السوائل وبخاصة الماء على فترات خلال النهار لتسهيل عملية الهضم عدم الجلوس الطويل واستبداله بالحركة وممارسة التمارين الرياضية كالمشي والسباحة التقليل عن تناول الأغذية المشبعة بالدهون أو النشويات والبقوليات عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام أخذ قسط كافٍ من النوم اليومي.

تجنب القلق والإضطرابات العصبية .

المداومة على شرب الزهورات بأنواعها ” كالزنجبيل ..الكمون …القرفة … البابونج .. اليانسون … البردقوش … لأنها تطرد الغازات بشكل فعال

تجنب المقالي و وتعويضها بالإغذية المسلوقة أو المشوية أو المطبوخة .

تجنب الكلام أثناء تناول الوجبات حتى لا تدخل كميات من الهواء إلى داخل الأمعاء تناول بعض المأكولات الطاردة للغازات كالكرفس ، الحلبة ، حبة البركة ، الهيل ، زيت الزيتون ، ماء الورد ، العسل غلق الفم أثناء مضغ الطعام.

هل يوجد اسباب اخرى تزيد من نفخة البطن؟

نعم، فهناك الكثير من الامراض التي تؤثر على امتصاص، توزيع، وإنتاج الغازات داخل الجهاز الهضمي.

– زيادة كمية البكتيريا الموجودة داخل الامعاء مما يزيد انتاج الغازات بفعل زيادة عملها على الطعام (التسمم الغذائي، الاميبا،…..)

– حالات سوء الهضم والامتصاص مما يزيد كمية المواد الغذائية المعرضة لعمل البكتيريا وانتاج كميات كبيرة من الغازات

– انسداد وظيفي (اي الناتجة عن وجود خلل في عضلات و/او الجهاز العصبي) لجزء أو اجزاء او كامل الجهاز الهضمي وكامثلة على هذه الحالات كسل المعدة او الامعاء عند مرضى السكري، القولون العصبي، الامساك الشديد وغيرها، وفي هذه الحالات تتجمع الغازات والطعام وافرازات الجهاز الهضمي فوق المنطقة وتبقى لفترات اكبر من الطبيعي في تللك المناطق قبل ان تنقل الى الجزء التالي من الجهاز الهضمي.

– انسداد عضوي (التصاقات من عمليات سابقة، اورام، تشوهات خلقية وغيرها ) في جزء من الجهاز الهضمي مما يؤدي الى تجمع افرازات الجهاز الهضمي والطعام والغازات فوق منطقة الانسداد وبالتالي حدوث انتفاخ البطن الذي من الممكن ان يكون مستمراً في حالة وجود انسداد كامل او متقطعاً في حالة وجود انسداد جزئي.

– زيادة تحسس الامعاء عند بعض الناس فيشعرون بالنفخة وانتفاخ البطن حتى بوجود كميات طبيعية من الغازات داخل الامعاء.

– تناول الدهنيات بكميات كبيرة حيث تعمل الدهون على ابطاء عمل الامعاء مما يؤدي الى انتفاخ البطن.

– بعض العلاجات وخاصة التي تحتوي على الالياف تعطي الشعور بانتفاخ البطن اما لزيادة كمية الغازات داخل الامعاء او لابطاء نقل الغازات داخل الامعاء. بعض انواع العلاجات تنتج كميات كبيرة من الغازات، فمثلا الادوية المتوفرة على شكل فوار تعتمد بشكل اساسي على اطلاق الغازات الموجودة بداخلها.

– الامراض النفسية وخاصة حالات الاكتئاب والقلق.

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كيف استطيع التخلص او التقليل من النفخة؟

تناول الطعام والشراب بتأني

عدم الاكثار من الحديث اثناء تناول الطعام

تناول كميات قليلة من الطعام في المرة الواحدة

ممارسة الرياضة وخاصة المشي

الحركة وعدم السكون والخلود للنوم بعد تناول الطعام مباشرة، يجب مرور ساعتين على الاقل

الابتعاد عن تناول الاطعمة والمشربات وخاصة القهوة بعد النهوض من النوم وخاصة بعد الظهر (القيلولة) او بعد الغداء

ارتداء الملابس الفضفاضة (غير الضيقة) وخاصة عند وبعد تناول الطعام

التقليل من شرب القهوة، المشروبات الغازية وخاصة مع او بعد الطعام

شرب كميات مناسبة من الماء

تجنب الاغذية التي تسبب نفخة البطن (ليس كل الاغذية تسبب نفس الاعراض عند مختلف الناس أي بمعنى من الممكن ان يسبب البصل نفخة في البطن عند مريض بينما لا يسببها عند مريض اخر، فالمريض هو وحدة الذي يعرف ما يزعجة وما يريحه).

التخلص من السمنة والوزن الزائد

التخلص من التوتر النفسي، وروتين العمل، ومعالجة الاكتئاب، والعصبية الزائدة

التخلص من الامساك او الاسهال ان وجد

تناول بعض الادوية المساعدة للتخلص من الغازات والتي تصرف بدون وصفة طبية.

علاج إنتفاخ البطن من خلال إتباع الطرق التالية:

تجنّب تناول المشروبات الغازية:حيث تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من الغازات التي تتسبب بالإنتفاخ في البطن لذلك عليك بتجنّب العطش والإحتياط بإبقاء عبوة صغيرة من الماء لديك حتى لا تضطر إلى شرب المشروبات الغازية في حالة العطش.

عليك بشرب الماء:شرب الماء بكميات كبيرة أي ما يعادل لترين من الماء بشكل يومي هام جداً لمقاومة حالات الإمساك وإنتفاخ البطن. شرب شراب الكمون، طريقة التحضير :كمية من بذور الكمون ما يعادل ملعقة طعام كبيرة تضاف إلى كوب من الماء الساخن ويترك قليلاً حتى يصبح منقوع ومن ثم عليك بتصفية السائل من البذور ومن ثم قم بشرب مشروب الكمون الذي يساعد في إخراج الغازات من البطن.

الإبتعاد عن الأطعمة التي تتسبب بالإنتفاخ للبطن:حيث إن الأطعمة التي تسبب الإنتفاخ تكون بالبقوليات والحبوب والسكريات والخضراوات مثل الزهرة والفول الأخضر.

الإبتعاد عن التدخين:هناك الكثير من الأشخاص المدخنين الذين يعانون من إنتفاخ البطن والذي يكون بسبب دخول الهواء بكميات كبيرة إلى البطن، كما هنالك حالات أخرى يمكن للهواء أن يدخل من خلالها إلى البطن من خلال التثاؤب بشكل مستمر مثل حالة المرأة الحامل , بالإضافة إلى أن التدخين مضر جداً بالصحة بشكل عام.

تناول الطعام بسرعة:يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى دخول كمية كبيرة من الهواء إلى المعدة وظهور الإنتفاخ من خلال التحدث أثناء الطعام أو الأكل بسرعة كبيرة، فكل هذه العادات بالإضافة إلى أنها عادات مضرة بالصحة بشكل عام إلّا أنها تسبب انتفاخ البطن .

عدم ممارسة الرياضة:إن عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة يساعد على ظهور إنتفاخ البطن حيث يبقى الطعام لفترات طويلة في المعدة بدون أن يتحرك كما أنّ ممارسة الرّياضة مفيدة جداً للتخلّص من إنتفاخ البطن وحرق الدهون وتحفيز عملية الأيض في الجسم كما تبقي أجسامنا وعضلاتنا بحالة قوية وفعّالة ونشطة.

الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف:إنّ تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف يساعد بشكل كبير على تسريع عملية الهضم وزيادة فعالية حركة المعدة وإستفادة أجسامنا من العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة بشكل عام كما تخفّف من حالات الإصابة بالإمساك وحالة الإمساك تعتبر من أكثر الحالات إزعاجاً التي تصيب الجهاز الهضمي وعلينا لتلافي الإصابة بالإمساك أن نقوم بتناول 70% من المواد الغذائية الطبيعية الغنية بالألياف والتي تحتوي على عناصر مليّنة للمعدة وعمل الأمعاء وتسهّل من طبيعة عملية الهضم

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