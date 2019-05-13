شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دواءك في رمضان .. تناول جرعة مضادات الاكتئاب بعد الإفطار بساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من الاكتئاب؟..هل تعاني من ضغوط الحياة بشدة؟..هل ذهبت للطبيب وكتب لك أدوية مضادة للاكتئاب؟..اذا كانت اجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي كيفية تناول أدوية مضادات الاكتئاب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لموقع " mdedge".





وأكد التقرير أن تناول هذه الأدوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، لحمايتهم من الاضرار الصحية، وخلال شهر رمضان يجب أن يتناول الشخص هذا الدواء بعد تناوله لوجبة الافطار بساعة.

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وأضاف التقرير أن أدوية مضادات الاكتئاب تعمل علي تحسن كمياء المخ، وخاصة للاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والرغبة في الانتحار، وتساعدهم هذه الأدوية علي تقبل الحياة والنظر لها بشكل مختلف، ونجد أن أدوية مضادات الاكتئاب تكتب أيضا لمرضي القلب والمعرضون للجلطات به، لحمايتهم من القلق والتوتر.