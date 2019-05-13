شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عظمة المطرقة موصل الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن للأجزاء الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عظمة المطرقة هي أكبر العظام الثلاثة الصغيرة في الأذن الوسطى، والتى يبلغ متوسط ​​طولها حوالي ثمانية ملليمترات في البالغين العاديين.

يشار إليها باسم عظمة المطرقة وفقا لموقع "health line" ، نظرًا لكونها عبارة عن عظم صغير على شكل مطرقة أو عظم صغير متصل بالأذن، و تتألف من الرأس والرقبة والجزاء الأمامية والجانبية .

عندما يصل الصوت إلى الغشاء الطبلي (طبلة الأذن) ، تصل هذه الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن ، ثم إلى المشابك الموصولة بالنافذة البيضاوي بالأذن، نظرًا لأن عظمة المطرقة متصلة مباشرة بطبلة الأذن ، فاى إصابة تحدث بها قد تتسبب فى فقدان السمع.

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في حالات الإصابة بمرض التهابي في الأذن الوسطى ، غالبًا ما تتأثر السلسلة العظمية الثلاثة بنمو الجلد غير الطبيعي ، ويسمى الكوليسترول، و هذا ما قد يتسبب فى فقدان السمع.

قد يتطلب الأمر إزالة التراكمات لإزالة جميع الكوليسترول.

في مثل هذه الحالات ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية ثانية بغرض إعادة إصلاح الاجزاء المتضررة.