اعرف جسمك.. عظمة المطرقة موصل الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن للأجزاء الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عظمة المطرقة هي أكبر العظام الثلاثة الصغيرة في الأذن الوسطى، والتى يبلغ متوسط طولها حوالي ثمانية ملليمترات في البالغين العاديين.
يشار إليها باسم عظمة المطرقة وفقا لموقع "health line" ، نظرًا لكونها عبارة عن عظم صغير على شكل مطرقة أو عظم صغير متصل بالأذن، و تتألف من الرأس والرقبة والجزاء الأمامية والجانبية .
عندما يصل الصوت إلى الغشاء الطبلي (طبلة الأذن) ، تصل هذه الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن ، ثم إلى المشابك الموصولة بالنافذة البيضاوي بالأذن، نظرًا لأن عظمة المطرقة متصلة مباشرة بطبلة الأذن ، فاى إصابة تحدث بها قد تتسبب فى فقدان السمع.
في حالات الإصابة بمرض التهابي في الأذن الوسطى ، غالبًا ما تتأثر السلسلة العظمية الثلاثة بنمو الجلد غير الطبيعي ، ويسمى الكوليسترول، و هذا ما قد يتسبب فى فقدان السمع.
قد يتطلب الأمر إزالة التراكمات لإزالة جميع الكوليسترول.
في مثل هذه الحالات ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية ثانية بغرض إعادة إصلاح الاجزاء المتضررة.
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