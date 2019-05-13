شكرا لقرائتكم خبر عن متي يجب على الأم المرضعة الإفطار فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تهتم الكثير من النساء اللاتى يرضعن بالصيام خلال شهر رمضان المبارك، ولكن الطبيب هو من يحدد هل الصيام لها مسموح أم لا، وذلك حسب عمر المولود فإذا كان أقل من ستة اشهر فتمنع أما فى حالة زيادته عن 6 أشهر يسمح لها الصيام ولكن بشروط، وخلال هذا التقرير سنتعرف متى يجب علي الأم المرضعة الصائمة الافطار خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأشار التقرير إلى أن الصيام قد يكون صعبا علي الأمهات المرضعات خاصة إذا كان الطفل يرضع كثيرًا، لأن الصيام فى هذه الحالة سيتسبب في إصابتها بالجفاف، وتعرضها للعديد من المشاكل الصحية.



طفل

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي يجب عند شعور المرضعة بها الإفطار وعدم إكمال اليوم في الصيام، وذلك حفاظًا علي صحتها وصحة الطفل، ومنها:

- الشعور بالدوخة والدوار.

- الشعور والإصابة بضعف عام في الجسم وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

- الإصابة بالصداع الشديد.

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الرضاعه

- الشعور بألم شديد فى الجسم.

- الرغبة الملحة في تناول الماء أى الشعور بالعطش الشديد.

- حدوث بعض التغيرات في البول كلونة أو رائحته.

وأوضح التقرير أنه في حالة تعرض المرضعة لأية أعراض من السابق ذكرها عليها الإفطار علي الفور وتناول الأطعمة الغنية بجميع العناصر الغذائية كالسلطة والفواكه والخضروات والبروتين.