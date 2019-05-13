شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض كلى وقررت تصوم فى رمضان.. نصائح التزم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الكثير من الأحيان يمنع مريض الكلى من الصيام، لأن الجسم والكلى يحتاجان لتناول كميات كبيرة من الماء للحفاظ على التوزان الصحي في الجسم وتجنب حدوث أي مضاعفات صحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على مجموعة من المحظورات على مريض الكلى الذى قرر الصيام الالتزام بها، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأشار التقريرإلى أن مريض الكلى قد يتعرض لبعض المشاكل الصحية خلال الصيام، وتتضح عن طريق بعض العلامات التي يجب الانتباه لها حفاظ على صحته..

ومن هذه العلامات التالي:

-انتفاخ وتورم في اي منطقة بالدسم.

-عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.

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-الشعور بالدوخة والهبوط.

-عدم الرغبة في تناول الطعام وفقدان الشهية.

-عدم القدرة علي التركيز بشكل جيد

وأكد التقرير أنه في حالة شعور مريض الكلي بهذه الأعراض عليه الذهاب مباشرة للطبيب المتابع، لتحديد الحالة باجمعها وأيضا إجراء بعض الفحوصات التي تحافظ على صحته كقياس نسبة ضغط الدم يوميا، وتسجيل عدد مرات التبول في اليوم.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الفحوصات اللازمة التي يجب علي مريض الكلي الخضوع لها ومنها انزيمات الكلي ، واليورك اسيد، ووظائف الكلي.