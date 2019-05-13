سبعيني يحاول اغتصاب طفلة داخل منزل ابنته في الخرطوم

أنزلت محكمة جنايات الخرطوم عقوبة السجن 6 أشهر مع غرامة 10 آلاف جنيه بحق سبعيني تحرّش بطفلة وحاول اغتصابها داخل منزل ابنته.

وذكرت المحكمة في وقائع القضية، أن رجلا يبلغ السبعين من عمره أقدم على ارتكاب جريمة بشعة حينما تحرش جنسيا بطفلة داخل منزل ابنته في العاصمة السودانية الخرطوم، وقالت إن الرجل الكهل استدرج الطفلة إلى منزل ابنته بشارع مايو في الخرطوم، وقام بتجريدها من ملابسها، إلا أن الطفلة أطلقت صرخات استغاثة هرعت على إثرها جارة ابنة المتهم لمعرفة مصدر الصوت، بخاصة وأن منزل ابنة المتهم كان خاليا في ذلك الوقت.

وضبط الجيران المتهم وهو يحاول الاعتداء الجنسي على الطفلة، فقاموا بإبلاغ أسرتها التي سارعت وألقت القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة حيث حُرر محضرا بحقه، فيما أُرسلت الطفلة للكشف الطبي، الذي أكد عدم تعرضها للاغتصاب، فأصدرت المحكمة حكما مخففا بحق الجاني الكهل.

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