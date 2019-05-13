شابةٌ تدفع حياتها ثمنًا لرغبتها بالحصول على "مؤخرة برازيلية".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفعت أُم أميركية حياتها ثمنًا لجراحة تكبير حجم المؤخرة على الطريقة البرازيلية بعد تعرضها لبعض المضاعفات التي تلت الجراحة ولم تُفلح جهود إنقاذها لتلفظ أنفاسها الأخيرة صبيحة يوم الجمعة الماضي في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" أن تلك الأم وتُدعى دانيا بلاسينسيا، 28 عامًا، قد تحوّل لون بشرتها إلى اللون الأزرق، بعد خضوعها لتلك الجراحة في عيادة Mia Aesthetics بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا قبل بضعة أيام، وقد تم نقلها لإحدى المستشفيات هناك على أمل إنقاذها، لكن جهود الأطباء لم تفلح في الأخير. وتوفيت دانيا تاركةً وراءها 3 أطفال تبلغ أعمارهم 9 أعوام، 5 أعوام وعامًا.

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وتنطوي تلك الجراحة على قيام الأطباء بأخذ دهون من الخصر أو البطن ثم إدخالها في المؤخرة، وقد بدأت شعبيتها في الازدياد مؤخرًا بفضل النجمة الشهيرة كيم كارداشيان، التي تُداوم على نشر صور وفيديوهات تروّج بها لجمال قوامها وأنوثتها.

وقد حذّرت ابنة عم ديانا وتُدعى جينفر بيريز غيرها من السيدات من مغبّة المغامرة بحياتهن والتفكير في الخضوع لتلك الجراحة، فيما أصدرت العيادة من جانبها بيانًا أعربت فيه عن خالص تعازيها لأسرة دانيا، موضحةً في نفس الوقت أن تلك هي المرة الأولى التي يُواجه فيها فريق جراحيها تعرُّض أيٍّ من العميلات لهكذا مضاعفات.