كيف تتفادينَ آلام البطن وعسر الهضم بعد تناول وجبة الفطور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحسّن صحّة الصّائم، إذا ما تمّ اتّباع الطّرق الصّحيحة لتناول الطعام، وبخلاف ذلك، فإنّ ضرر صيامه أكبر من نفعه.

وتبدأ الطّرق الصّحيحة من السّحور وحتى الإفطار، من خلال الحصول على تغذية صحيّة، وغنيّة بالنّشويّات بطيئة الامتصاص مثل: خبز القمح والأرز، للحفاظ على مستوى السّكّر في الدّم، والتّركيز على التّمر، والماء، واللبن، ثمّ تناول الوجبة الرّئيسيّة على مراحل متقطّعة، وليس دفعة واحدة.

إنّ تناول الأشخاص كميّة أكبر من الطّعام، طوال فترة شهر رمضان، تؤدّي إلى زيادة وزنهم، وهذا ما يتطلّب منهم مراعاة تناول وجبة السّحور، وأنْ يكون إفطارهم صحيًا. إلى جانب الاعتدال بتناول المقبّلات، والحلويّات، واختيار المزيد من الفواكه والخضار.

ويبقى الاعتدال في تناول الطعام، هو العامل الرّئيسيّ لتحقيق الصّحّة الجيّدة للأشخاص.

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"فوشيا"، التقى أخصائيّة التّغذية، وعد حبوش، لتقدّم من خلال الفيديو المرفق، مجموعة واسعة، ومتنوّعة من النّصائح الرّمضانيّة.