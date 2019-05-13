س و ج..ما هي العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وضعف النظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من ارتفاع في نسبة ضغط الدم؟..إذا كانت إجابتك نعم عليك قراءة هذا التقرير جيدا لأنك ستصبح أكثر عرضة للإصابة بضعف النظر بشكل كبير، وكل هذه الامور سنتعرف عليها وفقا لموقا لموقع "webmed".
س/ هل هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وضعف النظر؟
ج/ نعم هناك علاقة قوية بين ارتفاع ضغط الدم وضعف النظر عند تعرض الشخص لارتفاع في ضغط الدم يتسبب ذلك في تعرض شرايين العين للضغط وتتعرض للتلف فيتأثر النظر بهذا الامر.
ج/ نعم هناك العديد من المضاعفات التي تتعرض لها العين نتيجة لارتفاع ضغط الدم، ومنها تليف في بعض أجزاء العين، وتعرض الشبكية للإصابة بجلطات دموية صغيرة.س/ ما هي مراحل تأثر العين بارتفاع ضغط الدم؟
ج/ هناك مرحلتين يتعرض لهم الشخص الأولي هي ضيق شرايين العين بشكل كبير، والثانية يتعرض العصب البصري للتورم ويتأثرمركز الإبصار يضعف النظر.س/ ما هو علاج تأثر العين بارتفاع ضغط الدم؟
ج/ العلاج الامثل هو تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه بشكل كبيرعن طريق قياسه وتجنب تناول الأطعمة المسببة لارتفاع الضغط مثل المخللات
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