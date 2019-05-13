شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار "جل"يحمى من الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعى لمرضى سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من العلماء البريطانيين فى ابتكار جل ثورى يساعد على نجاة الآلاف من مرضى سرطان البروستاتا من الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي ويحمي الأعضاء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتلقى حوالي 15 ألف رجل مصاب بسرطان البروستاتا العلاج الإشعاعي كل عام في بريطانيا.

ويعد العلاج الإشعاعي طريقة فعالة للغاية لعلاج السرطان ، خاصةً إذا تم إعطاؤه في مرحلة مبكرة من المرض ، عندما يستأصل بشكل دائم 60٪ من الأورام.

ومع ذلك ، نظرًا لأن الأعضاء المحيطة تتعرض للإشعاع في الوقت نفسه ، فقد تنطوي على آثار جانبية طويلة الأجل ، بما في ذلك مشاكل العجز الجنسي والأمعاء.

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ووجد العلماء أنه عندما يتم حقن الجل - المصنوع في الغالب من الماء - قبل بدء العلاج ، فإنه يوفر وسادة خلف البروستاتا أثناء العلاج الإشعاعي، وهذا يقلل من كمية الإشعاع التي يمكن أن تمر عبر البروستاتا وتتلف الأعضاء الأخرى ، مما يقلل من خطر الآثار الجانبية المتغيرة للحياة مثل آلام المستقيم والنزيف والإسهال.

في الدراسات ، قلل الجل من الآثار الجانبية بأكثر من 70% بعد ذلك يمتص الجسم الجل ، وينهار تمامًا بعد حوالي ستة أشهر.