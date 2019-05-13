أبرز فوائد ماء الورد علي الصدر والجسم

يؤمن بعض الأشخاص بالكثير من الوصفات الطبيعية التي توراثناها قديما من أجدادنا ، ورغم أن بعضها لا يوجد لها أي دلالة علمية أو سند طبي ولكن تبقى هذه الوصفات موجودة بيننا إلى هذا اليوم ولعل أهم هذه الوصفات ماء الورد وفائدته للجسم والصدر .

ماهو مصدر ماء الورد ” طريقتين”

الطريقة الاولى .. ماء الورد يتم تصنيعه من خلال الورد الطبيعي الذي يتم أستخلاصها من الزيوت العطرية، ويتم وضع بعض المواد الكميائية التي تعمل على أطالة صلاحية ماء الورد لأطول فترة، وتعتبر هي الطريقة الأولى لتصنيع ماء الورد وهذا يحدث عن طريق المصانع والشركات .

الطريقة الثانية .. ولكن هناك طريقة أخرى سهلة البعض يستخدمها في صناعة ماء الورد في المنزل، وهذا من خلال وضع الورد الطبيعي بالماء وتركه تحت أشعة الشمس لبعض الوقت ، وبعدها يتم أستخدامه بصورة طبيعية الا أنه ينقصه فقط الصلاحية تكون أقل من التي يتم تصنيعها في المصنع .

ماء الورد وعلاقته بالصدر

قديما كانت هناك وصفة للبنات أو السيدات اللاتي يعانيين من صغر حجم الصدر، بأن تتم المواظبة يوميا علي تناول لتر من المياه المضاف اليه كوب صغير من ماء الورد ، ومع مرور الوقت ستجد الفتاه تغير ملحوظ في حجم الصدر إلى الأكبر ، وهذا يحدث في فترة زمينة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوم .

ربما هذه الوصفة التي تم توضيحها هي مجرد وصفات قديمة تناقلتها الأجيال ومن الممكن ان تأتي بنتائج إيجابية ولكن هذا ليس له أي سند علمي أو أبحاث طبية، في هذا الشأن فلم ينفي الطب الأمر أو تم تأكيده حتى الأن فهي عادة قديمة فقط دون أي تدخل علمي بها .

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فوائد ماء الورد علي الجسم

ماء الورد بجانب رائحته الجذابة الشديدة يحتوي علي مضادات للأكسدة مفيدة للجسم وتعتبر هذه المضدات تعمل علي رفع الجهاز المناعي.

كما أثبتت الدراسات على أحتواءه على بعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين (د) وفيتامين ( ج ) .

يستخدمه الكثير من السيدات اللاتي يعانيين من مشكلة بالبشرة مثل الجفاف أو السخونية بالبشرة، لانه يعمل علي ترطيب الوجهه والجلد عموما.

كما توصف بعض مراكز التجميل وصفة للسيدات التي تعاني من هالات سوداء تحت العين، وهي خلط ماء الورد باللبن

فهي تعالج وتفتح هذه الأماكن من البشرة .

المحافظة علي شرب ماء الورد تعمل علي تحسين رائحة العرق والأفرازات المهبلية للسيدات .

كما يعمل ماء الورد علي تحسين الألتهابات بالمسالك البولية ومعالجتها .

يتم أستخدامه في الأستحمام حيث أن ماء الورد مفيد للشعر يجعله رطب دائما، ويساعد على نعومته وتخلصه من القشرة، بمعنى اخر يعالج اغلبية مشاكل الشعر تقريبا التي يعاني منها الكثير .

يقوم بترطيب الجسم ويعطي أحساس بالأنتعاش طوال اليوم .

بعض الاشخاص يقومون بأضافته في بعض الحلويات مثل الأرز باللبن والمهلبية وبعض المشروعات الساخنة والباردة .

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