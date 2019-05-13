طريقة تحضير عمل كيكة الباونتي

المكوّنات

الطبقة الأولى

كوب ونصف من الدقيق " الطحين ".

كوب واحد من الزيت .

كوب واحد من السكر .

كوب واحد من الماء الدافيء .

بيضتان .

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الباودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا .

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر .

أربع ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.

الطبقة الثانية

كوبان من الحليب السائل الطازج أو المبرّد.

كوبان من جوز الهند.

نصف كوب من السكّر الأبيض الناعم .

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ستّ ملاعق كبيرة من السميد .

ربع كوب من الزبدة المذابة .

الطبقة الثالثة

علبة من القشدة الطرية .

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة .

نصف كوب أو أقل من السكّر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الباودر.

طريقة التحضير

اخلطي كلّاً من الزيت، والسكر، والماء، والفانيلا، والحليب، والبيض، والكاكاو معاً في الخلّاط الكهربائي، بينما اخلط البيكنغ باودر مع الدقيق بشكل منفصل عن بقيّة المكوّنات. أضيفي الطحين المخلوط بالبيكنج باودر تدريجياً إلى الخليط السابق مع استمرار التحريك اليدوي للمزيج، حتى تتداخل جميع المكوّنات مع بعضها بشكلٍ متجانس. اسكبي المزيج الكلّي في قالب، ثمّ أدخليه إلى الفرن الحراري لمدّة لا تتجاوز نصف ساعة، وبعد ذلك أخرجيه من الفرن إلى أن يبرد، وقطّعيه وضعيه في صينيّة من البايركس الزجاجي . شرّبي الكيكة بالنسكافيه حتى تبقى طريّةً لفترة من الزمن . ابدئي بتحضير الطبقة الثانية، وذلك بخلط جميع مكوّناتها من السكّر وجوز الهند والحليب والسميد والزبدة، ثمّ ضعيها على نارٍ هادئة حتى يصبح الخليط كثيفاً، ثمّ اسكبيه فوق قطع الكيك، وبعدها ضعيها في الثلّاجة كي تبرد. حضّري مكوّنات الطبقة الثالثة، وذلك بمزج القشدة مع السكر والكاكاو والزبدة، ووضعها على نارٍ هادئة إلى أن تتكاثف ويصبح المزيج متماسكاً، ثم أخرجي الكيكة من الثلّاجة، وصبّي فوقها الطبقة الثالثة، ثم أعيدي الكيكة الجاهزة إلى التبريد حتى تتماسك تماماً وتصبح جاهزةً للتقديم، وتعتبر هذه الكيكة من الأصناف التي تُقدّم باردةً مع كوبٍ من الشاي أو النسكافيه أو القهوة.

ملاحظات يجب ان يكون الدقيق منخولا تجنبا من وجود كتل و شوائب .

يجب ان يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة تجنبا لوجود كتل في الخليط

تبقى صالحة في الثلاجة لمدة ثلاثة ايام يمكنك تزينها بالشوكلاتة السائلة المذوبة و بعض جوز الهند المبشور .

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