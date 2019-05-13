تعرفي على طريقة كيكة التفاح المقلوبة

القاهرة - لايف ستايل المقادير: 3 بيضات 8 ملاعق كبيرة سكر 8 ملاعق كبيرة زيت 8 ملاعق كبيرة حليب 2 أكياس خميرة كيماوية قشرة ليمونة حامضة مبشورة الدقيق+رشة ملح 2 حبات تفاح كبيرة الحجم Advertisements عصير ليمونة حامضة القليل من الزبدة للدهن

القليل من السكر الطريقة: نأخد قالب الكيك المستدير الشكل.نقطع ورقة مطبخ (السولفريزي) على قياس القالب.

نلبسه في قعر القالب.

ندهن الورقة و جوانب القالب بالزبدة.

نرش الوسط بالسكر. نقشر حبات التفاح و نقطعها لشرائح رقيقة . نصب عليها عصير الليمون الحامض حتى لا يتغر لونها.

نصففها فوق القالب المجهز مسبقا قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة تحضير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة طريقة إعداد وتحضيركيكة القهوة بحشوة الكريم تشيز

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