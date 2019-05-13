طريقة إعداد وتحضير مقرمشة باللوز بنكهة القهوة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 150 غ من اللوز

250 غ من السكر الصقيل

35 غ من ابيض البيض

ملعقة كبيرة من مستخلص القهوة السائلة طريقة التحضير

نضع اللوز في المطحنة الكهربائية نشغل المطحنة حتى نحصل على لوز مجروش (اي قطع صغيرة من اللوز) مقرمشة باللوز بنكهة القرفة نضعه في اناء ثم نضيف اليه ملعقة من مستخلص القهوة وابيض البيض (ابيض بيضة كبيرة تقريبا) والسكر الصقيل Advertisements نمزج الكل جيدا حتى نحصل على عجين خفيف فوق صفيحة خاصة بالفرن مغلفة بورق الزبدة نضع القليل من الخليط باستعمال ملعقة نباعد بين الواحدة والاخرى

ثم ندخل الحلوى لفرن مسخن على درجة حرارة 180لمدة 12 الى 15 دقيقة قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيرحلوى كرات جوز الهند طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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