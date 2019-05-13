تعرفي على طريقة تحضير كرات البندق

المقادير

150 غ من السكر

150 غ من االدقيق

150 غ من الزبدة

75 غ من اللوز مطحون

75 غ من البندق مطحون

للتزيين

100 غ من الشوكلاتة السوداء

200 غ من عجينة البندق

طريقة التحضير

نضيف الى السكر الزبدة واللوز والبندق نمزج جيداً حتى نحصل على عجين

نضيف كمية الدقيق ونجمع الكل جيداً

نشكل من العجين كرات صغيرة تصفف فوق لاطة مغلفة بورق الزبدة

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ندخل اللاطة لفرن مسخن على درجة حرارة 150 لمدة 30 دقيقة

نكون قد جهزنا من قبل الكريما المستعمل لتزيين الحلوى وهي مزج الشوكلاتة المدوبة مع كريمة البندق كرات اللوز والبندق تمزج جيداً وتجمع بها قطعتان من الحلوى.

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