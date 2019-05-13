أسلحة لمحاربة شوائب البشرة

تمثل شوائب البشرة العدو اللدود لجمال المرأة، حيث إنها تسلب البشرة نقاءها ونضارتها وتحرمها من إطلالتها المشرقة.

ولمحاربة الشوائب تنصح خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين باستعمال مستحضر تنظيف Cleanser يحتوي على المادة الفعالة "حمض الساليسيليك"، حيث يتمتع هذا الحمض بتأثير مثبط للالتهابات ومهدئ للبشرة المتهيجة ومزيل للقشور الميتة، ما يساعد في التخلص من البثور سريعاً.

وتتمتع المادة الفعالة "الرتينول" بنفس التأثير، كما أنها تحد من الإفرازات الدهنية، ومن ثم تحل المشكلة من جذورها، فضلاً عن أنها تمنح البشرة مظهراً متجانساً وملمساً ناعماً.

ومن المواد الفعالة المفيدة أيضاً للقضاء على شوائب البشرة زيت شجرة الشاي، حيث إنه يقتل البكتيريا ويتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.

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