يقول المختصون إن الإدمان على استخدام الهاتف بات إحدى المشاكل التي يصعب حلها في العلاقة الزوجية، والتي قد تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وتدمير الأسرة برمتها.

ومن هذا المنطلق أورد موقع "كيدز لوكس" الإلكتروني قائمة مؤلفة من 5 نصائح للتعامل مع شريك الحياة المدمن على الهاتف، على النحو التالي:

１- دمج الشريك بنشاط اجتماعي حقيقي، وتخصيص وقت له للقيام بالعديد من النشاطات الاجتماعية التي يمكن أن تبعده عن الهاتف.

２- تخصيص وقت لقضائه مع الشريك في ممارسة نشاطات ترفيهية ورياضية، كالذهاب إلى السينما، أو الخروج معه في نزهات إلى مناطق طبيعية، أو الانخراط في نشاط رياضي لتفريغ الطاقة لديه.

３- التحدث مع الشريك ومناقشته في القضايا التي تهم الأسرة، وإعطائه الصلاحيات في اتخاذ قرارات حاسمة، فذلك قد يعيد له ثقته بنفسه ويدفعه للابتعاد عن التعامل مع الهاتف بشكل مفرط.

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４- جذب انتباه الشريك ومنحه المزيد من الاهتمام عبر تقديم الهدايا له، وتوفير أجواء رومنسية تشغله عن الهاتف وتقوي علاقتك به قدر المستطاع.

５- ممارسة التأمل واليوغا برفقة الشريك، فهذه التمارين تساعد على تصفية الذهن وإعادة التوازن الجسدي والنفسي له.

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