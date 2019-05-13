5 وسائل طبيعية لتفتيح البشرة الداكنة

يرغب الكثيرون من الرجال والنساء بالحصول على بشرة ناعمة ومشرقة على الدوام، لكن لون الجلد يتغير مع التقدم بالعمر.

وإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، نقدم لك مجموعة من الوسائل الطبيعية، التي تساعد على تفتيح البشرة الداكنة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الطماطم

تحتوي الطماطم على اللايكوبين، أحد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. وتجعل الجلد أيضاً أقل حساسية للأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تغميق الجلد. كما أنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين (c) الضروري لتفتيح البشرة.

2- الخيار

يمكن أن يفتح الدواء القابض الطبيعي في الخيار لون البشرة، كما يعمل فيتامين (أ) الموجود فيه على التحكم في إنتاج الميلانين في الجلد. طبقي عصير الخيار على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة. سيؤدي تكرار هذا لمدة شهر إلى تفتيح بشرتك الداكنة بشكل كبير.

3- اللبن الزبادي

يحتوي الزبادي على حامض اللبنيك، والذي يعد رائعاً لتبييض البشرة. اتركيه على وجهك لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر. هذا يساعد أيضاً على التخلص من النمش.

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4- البرتقال

خذي ملعقتين من لب البرتقال وامزجيهما مع قليل من الكركم. ضعي الخليط على وجهك قبل الذهاب للنوم وأغسليه في صباح اليوم التالي.

5- العسل

غالباً ما يصبح الجلد داكناً بسبب الجفاف، والعسل يساعد على تفتيح البشرة وترطيبها. ضعيه على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ. هذا يساعد أيضاً في إزالة خلايا الجلد الميتة ويجعل وجهك يبدو أكثر إشراقاً بشكل عام.

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