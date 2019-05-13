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تعتبر فاكهة القشطة من أهم الفواكه اللذيذة ذات الطعم المميز والتي تنتمي دائماً إلى الفاكهة الأستوائية وهي من الفواكة ذات الحجم الصغير وهي ملساء وطعمها مميز ومفيد ودسم ويتم استعمالها في عمل العديد من العصائر والايس كريم وحشو الفطائر، وأيضاً هي من الفاكهة الصحية.

وهذه الفاكهة أصبحت تنتشر بشكل كبير في العديد من الأماكن المتعددة وهي من أصناف الفاكهة الخالية تماماً من البذور ولها طعم مميز هي تشبه التفاح الأخضر وهذا ما يجعلها مميزة، كما أنها من الفاكهة الدسمة والتي يتم من خلالها عمل العديد من العصائر التي يكون لها طعم مميز وجميل وهذا ما يحب تناوله جميع الأشخاص في الكثير من الأماكن.

فوائد عصير فاكهة القشطة

مكافحة السرطان

عصير القشطة يساعد في قتل جميع الخلايا السرطانية وهذا ما اثبتته جميع الدراسات والأبحاث أن أوراق فاكهة القشطة ذات فاعلية كبيرة في التخلص من جميع الخلايا السرطانية وهي التي تساعد في منع تماماً الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا والثدي والرئة والبروستاتا وسرطان البنكرياس.

ويتم تناول عصير فاكهة القشطة بالعديد من الأطعم المميزة حيث أنه يهاجم الخلايا السرطانية على عكس المواد الكيميائية فهي لا تحدث بعض الأعراض بسببه مثل الغثيان وفقدان الوزن وهو يقتل جميع الخلايا السرطانية.

منع هشاشة العظام

يساعد في منع هشاشة العظام وهذا حيث أن فاكهة القشطة مليئة بالكالسيوم والفوسفور وهم من أهم العناصر المفيدة التي تساعد في تقوية العظام وتمنع هشاشة العظام، وهذا حيث أن فاكهة القشطة هي بها نسبة كبيرة من الفركتوز وسكر بسيط وهي من المصادر الطبيعية والجيدة والمليئة بالكثير من الكربوهيدرات وأنه من الممكن أن تساعد في علاج التجديد والطاقة والحيوية وهذه الفاكهة تساعد في زيادة التحمل لأنها تحتوى على فيتامين ج المفيد للجسم.

صحة القلب

أيضاً عصير القشطة مفيد جداً لصحة القلب حيث أنه من العناصر الجيدة والتي تساعد في منع ضرر الأعصاب وهذا حيث أن فيتامين ب1 يعمل على تسريع العملية الخاصة بالتمثيل الغذائي والدورة الدموية وهي التي تمنع جميع الاضطرابات العصبية وهي التي تحتوي على فيتامين ب2 وهو من أكثر الأشياء الحيوية التي تساعد في إنتاج الطاقة في الجسم وتخزين الدهون وتساعد في تحسين الأداء الخاص بالجهاز العصبي.

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علاج الاسهال عند الاطفال

يعالج الإسهال عند الأطفال وهذا حيث أنه فعال بشكل كبير في علاج البواسير وتناول العصير الذي يخرج منها مرتين في اليوم في الصباح وبعد الظهر يساعد كثيراً في علاج العديد من الأمراض ويتم استعماله للتخلص من جميع حالات الإسهال الخاصة بالرضاعة ولابد من إعطاء الطفل من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة إلى الطفل الرضيع هذا يساعد في التخلص من الإمساك لديه.

علاج الامساك

عصير القشطة ملئ بالألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان وهي تساعد كثيراً في التخفيف من الإصابة بالإمساك وهذا بالإضافة إلى البراز السائل ويساعد في تسهيل التخلص من البراز المتراكم في الجسم.

يساعد على ادرار البول

يعمل على إدرار البول بشكل طبيعي حيث أن فاكهة القشطة بها أكثر من 84% من الماء وهذا ما يساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم وهو يكون بمثابة مدر للبول وهو الذي يساعدك تماماً في التخلص من الأحتفاظ بالماء الذي يوجد في الجسم لعلاج الوذمة.

تعزيز النوم

يساعد عصير فاكهة القشطة في تعزيز النوم حيث أنها تحتوي على مادة كيميائية وهي التي تعرف باسم التربتوفان وهي التي تساعد في تعزيز النعاس والاسترخاء وهذا هو مفيد أيضاً لعزيز النوم ويكون من خلال تناوله كعصير من خلال الفم فهو الذي يعالج الإلتهاب الخاص بالتحليل وجميع الأمراض التي تأتي في القلب.

قتل الطفيليات

تساعد في قتل جميع الطفيليات التي توجد في الجسم حيث أنها مليئة بالكثير من العناصر الغذائية وهي التي تعبر العديد من العناصر الحيوية الخاصة بالنمو الصحي للجسم وهي غنية ومليئة بالكثير من العناصر الغذائية وهي مثل جميع الأحماض الأمينية وحمض الأسكوربيك والكالسيوم والحديد والكربوهيدرات والثيامين والفسفور والألياف والريبوفلافين وهي من الأشياء الهامة التي تساعد من منع وجود الطفيليات في الجسم.

مكافحة الجذور الحرة

تساعد كثيراً في قتل الجذور الحرة حيث أن حمض الاسكوربيك المتواجد داخل فاكهة القشطة هو الذي يساعد في زيادة كمية المواد المضادة للأكسدة التي توجد في الجسم وهي التي تمنع جميع الالتهابات وهي التي تحيد التأثير الخاص بجميع المواد المضادة للأكسدة.

تسكين الالام

تعمل على تخفيف الألم حيث أن عصير فاكهة القشطة به العديد من العناصر التي تسكن الآلام وتخففه بشكل فعال والشفاء من الجروح ويتم تناول هذه العصير دائماً لأنه مفيد للجسم.

علاج تقرحات الفم

تناول عصير القشطة يساعد في علاج القرحة التي توجد في الفم وفي حالة إذا كنت تعاني من قرحة الفم فعليك تناول عصير القشطة حيث أنه يعالج قرحة الفم ويقلل من التهيج المتواجد فيه دائماً.

تقوية الجهاز المناعي

يتم تناول عصير القشطة دائماً لأنه يساعد في تقوية الجهاز المناعي ويحافظ على اللياقة البدنية وتحسين المناعة التي توجد في الجسم وتقويتها ضد جميع الأمراض التي تنتشر دائماً.