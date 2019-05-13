انت الان تتابع موضوع الفرق بين اسبرين 81 واسبرين 100 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

استخدام الأسبرين (Aspirin) قد انتشر منذ أكثر من ثمانون عاما، وهو مضاد يتم استخدامه لتسكين الآلام، وايضا تخفيض درجة الحرارة، والعمل على تقليل أعراض التهاب المفاصل، كذلك يساعد إذا تم استخدمه بكمية قليلة على منع تكون خثرات دموية، كما انه يظهر على عدة أشكال وخلطات كدواء لعلاج آلام الدورة الشهرية، والرشح وآلام الرأس وكذلك آلام المفاصل والعضلات .

ما هو أسبرين 81

الأسبرين يعد من المواد المسكنة التي تساعد على التخفيف من الألم المرافق لبعض الحالات المرضية كالرشح والحمى او شعور بألم في الرأس كذلك يخفف من الالتهابات بشكل عام وان تناوله كذلك يقلل من احتمالية الإصابة بجلطة قلبية وذلك من خلال منع تخثر الدم عند المصابين بنسبة مرتفعة في تجلط الدم الامر الذي يجعله من أدوية السيولة

وان المادة الفعالة في الأسبرين هي حمض أستيل سالسيليكو هي لا تعالج الحالة المرضية بصورة قاطعة ولكن تخفف من حدتها.

موانع استخدام أسبرين 81

هناك بعض الحالات المرضية التي يجب منع استخدام أسبرين 81 ويكون من الأفضل الرجوع إلى الطبيب واخذ استشارته قبل البدء في أخذ أسبرين 81 بشكل يومي وهي ما يلي:

– انه يمنع استخدام أسبرين 81 للأطفال تحت سن 18 سنة وذلك لمعالجة الرشح او علاج الجدري المائي او ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى أو الأنفلونزا وذلك لأنه يساعد على رفع احتمالية الإصابة بمتلازمة راي عند الأطفال وهي من الأمراض الخطرة التي تصيب الكبد والمخ وقد تؤدي إلى الوفاة.

– المصابين بنزيف في القولون أو المعدة.

– وكذلك المصابين بمشاكل في الجهاز الهضمي كقرح الاثنى عشر وقرح المعدة.

– المصابين بمرض زيادة سيولة الدم او الهيموفيليا.

– وايضا المصابين بالتحسس لأي من الأدوية المضادة للالتهاب الغير استيرويدي المضادة للالتهاب.

– المصابين بمشاكل في الجهاز التنفسي كمرض رد الفعل التحسسي أو مشاكل في الأنف أو اللحمية او الربو.

– وايضا الذين يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية او القلبية فيجب عليهم استشارة الطبيب المتابع قبل استعمال أسبرين 81.

– الذين مصابين بارتفاع نسبة حمض البوليك في الدم.

– الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم او المعرضين لذلك.

Advertisements

الأعراض الجانبية الخطيرة لأسبرين 81

من الأعراض الجانبية التي يستوجب معها التوقف عن تناول الدواء عند ظهورها مع الرجوع للطبيب أو الصيدلي بشكل فوري ما يلي:

– ظهور عدم قدرة المصاب على التنفس بشكل طبيعي.

– ان يتم تورم الشفاه.

– ان يحدث مشاكل في السمع.

– ان يحدث الإصابة باضطراب نفسي كالتوتر او القلق.

– كذلك حدوث تشنجات عصبية او عضلية.

– ان يشعر المريض بألم شديد في البطن.

– ان يتم زيادة درجة حرارة الجسم وذلك لفترة كبيرة.

– ان يكون هناك عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي .

– حدوث تغير لون البراز.

– عند استخدامه اثناء الحمل قد يتسبب في التأثير علي قلب الجنين ووزنه فيولد حجمه اصغر.

– وكذلك عند الرضاعة فهو يؤثر علي الرضيع بصورة غير طبيعية الامر الذي يستدعي الرجوع للطبيب قبل استخدامه

كيف يتم تنظيم جرعة الأسبرين اليومية

حيث انه من الأدوية التي تستعمل بشكل وقائي بعد 45 عام وذلك للحماية من الإصابة بجلطات قلبية الامر الذي يحتاج معه تنظيم الجرعات وان يتم تناولها تحت إشراف طبيب وهناك بعض الحلول لمشكلة نسيان الجرعة وكذلك لمنع مضاعفة الجرعة من ضمنها:

– ان يقوم بعمل جدول خاص بجرعة الأسبرين اليومية ويتم تعليقه وذلك مع كتابة الخانات اليومية في أعمدة والجرعات أسفلها.

– وفي حالة نسيان الجرعة وعدم تذكرها الا في موعد الجرعة التالية فلا يجب ان تضاعف الجرعة ويجب ان تهمل الجرعة الماضية.

– وانه في حالة مضاعفة الجرعة يجب الرجوع إلى الطبيب بشكل فوري لمعرفة كيفية التعامل في هذه الحالة.

– وفي حالة أخذ أدوية لمنع السكتات الدماغية أو الذبحة الصدرية او المشكلات القلبية. يجب ان يقوم بالفصل بين كل جرعة من الأدوية وموعد الأسبرين على الاقل بثمان ساعات وذلك لأن المادة الفعالة في الأسبرين تقلل من امتصاص الجسم لهذه الأدوية وبالتالي تؤثر على فعاليتها.

ما هو اسبرين لحماية القلب 100

اسبرين لحماية القلب 100 يحتوي على المادة الفعالة لحامض استيل السالسليك، التي تمنع من تخثر أي تجلط الصفائح الدموية ،وحيث انها مغلفة بطبقة مقاومة للأحماض، فلا يذوب القرص الا بعد وصوله للأمعاء الدقيقة، لذلك فهو يحمي بطانة المعدة.

دواعي استخدام اسبرين لحماية القلب 100

ـ الوقاية من تجلط الشريان وخاصة بعد العمليات في الاوعية التاجية.

ـ الوقاية من الجلطات وذلك بعد ظهور نوبات نقص تروية عابرة.

ـ كذلك الوقاية من التخثر بعد النوبات القلبية.

ـ كذلك يقي من النوبات القلبية.

ـ انه يعالج الذبحة الصدرية التي تكون غير مستقرة.

ـ انه يساعد على الوقاية من تجلط الدم بعد عمليات الاوعية الدموية.

موانع استعمال اسبرين 100 لحماية القلب

يجب عدم استخدام اسبرين 100 لحماية القلب في هذه الحالات:ـ

ـ عند الاصابة بقرحة الاثنى عشر او المعدة.

ـ اذا كان هناك نزف بشكل غير طبيعي.

ـ عند وجود حساسية للمادة الفعالة للأسبرين والأدوية الخافضة للحرارة او المسكنة.

ـ عند وجود مرض في الكلى او الكبد او في القلب.

ـ اذا كان المصاب في الاشهر الاخيرة للحمل.

ـ للأطفال والمراهقين الذين يعانون بالأنفلونزا او الحمى.

اثار جانبية نادرة جدا عند تناول اسبرين 100

ـ ان يحدث ارتفاع لقيم الكبد.

ـ حدوث فشل كلوي حاد او خلل لوظائف الكلى.

ـ يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

ـ ممكن يؤدي لحدوث نقرس.