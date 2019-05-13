تعرفي على طريقة تحضير غريبة الكركاع واللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

125 غ من سكر سنيدة

180 غ من الكركاع (الجوز)

90 غ من اللوز مطحون

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

قليل من الخميرة الكيماوية (رأس ملعقة صغيرة)

بيضة كبيرة طريقة التحضير

يطحن الجوز مع السكر والقرفة والخميرة الكيماوية نشغل الخلاط حتى نحصل على خليط خشن (مهرمش) نضيف اللوز و بيضة ثم نمزج العناصر

نجمع العجين ثم نشكل منها كرات على حجم الجوزة ثم تمرر في السكر الصقيل

ثم توضع نصف جوزة في الأعلى ثم نضغط قليلاً

تصفف في لاطة مخصصة للفرن ثم تدخل لفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 Advertisements يحتفظ بالحلوى داخل علبة مغلقة بإحكام وتقدم بالصحة والراحة مع الشاي قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيرحلوى كرات جوز الهند طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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