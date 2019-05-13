طريقة إعداد وتحضير أصابع اللوز

مقادير العجين

500غ من الدقيق

200غ من الزبدة

ماء

مقادير الحشوة

1كلغ من اللوز

500غ من سكر سنيدة

5بيضات

ملعقة من الفانيلا السائلة

طريقة التحضير بالنسبة للعجين

نضيف الزبدة إلى الدقيق نمزج برؤوس الأصابع حتى نحصل على خليط مرمل.

بعدها نضيف الماء شيئاً فشيئاً حتى نحصل على عجين لين. يغطى بالبلاستيك الغذائي ويترك جانباُ.

طريقة تحضير عجينة اللوز

يطحن اللوز مع السكر جيداً، نضيف البيض والفانيلا على اللوز.

يخلط الكل ثم يجمع ويشكل حرابل ثم تقطع.

يبسط العجين جيداً ثم يقطع على شكل دوائر.

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توضع قطعة من اللوز في طرف دائرة من العجين نضغط بالأصبع على الطرف الثاني ونقوم بخلق زاوية ثم نلف العجين على أصبع اللوز ثم تدهن الأصابع بالبيض .

تزين بحبة من اللوز تغرز جيداً.

في فرن على درجة حرارة 190 تطهى الحلوى لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بعد إخراجها مباشرة توضع في العسل لمدة 15 دقيقة.

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