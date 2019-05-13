طريقة تحضير وجبة عشاء سهلة وصحية وسريعة

مقادير الوصفة

300غ من الباذنجان

300 غ من البطاطس

400 غ من الفلفل الأخضر (بدون بذور)

ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم

فصان من الثوم المفروم

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصوجا

ملعقتان كبيرتان من صلصة المحار

كأس من الماء

ملح على حسب الذوق

زيت الزيتون

طريقة التحظير

في مقلاة نضع البطاطس مع قليل من زيت الزيتون تترك لمدة 10 دقائق، تحمر من الجهتين.

نقوم بنفس العملية بالنسبة للبادنجال

وكذلك بالنسبة للفلفل الأخضر

في مقلاة نضع البصل والثوم والزيت تشحر قليلا

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نضيف البطاطس وقليل من الملح وصلصة الصوجا وصلصة المحار و الماء نترك الكل على نار متوسطة لمدة 10 دقايق

كراتان الخضاربعد ذلك نضيف البادنجال والفلفل الأخضر نترك الكل فوق النار حتى يجف الماء تمامآ.

تقدم بالصحة والراحة.

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