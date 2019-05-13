شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. الكيما والدشيشة والكسكسى بلحم الضأن فطارك من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.





الإفطار من ليبيا الكسكسى بلحم الضأن من أشهر وجبات دول شمال أفريقيا جميعا الكسكسى وتتنوع كل دولة بل وكل منطقة داخلها فى تقديمه، فى ليبيا أشهر الأطباق لديهم الكسكسى بلحم الضأن الذى يتكون من مجموعة من الخضراوات مثل الفلفل والطماطم والبصل والكوسة مع قطع اللحم الضأن، ولكن هذه الوجبة تقدم الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، لذا يكفى تناول القليل منها فقط.

الدشيشة من أشهر أنواع الشوربة التى تقدم على مائدة ليبيا والتى تكون من الشعير المنقوع مع لحم الضأن والحمص المنقوع بليلة قبلها، مع التوابل مثل الكركم والفلفل والكرفس والبقدونس والبصل والفلفل الحار.

الشعير معروف بفوائده لصحة القلب وفقدان الوزن بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من السعرات الحرارية و تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل الحرق.