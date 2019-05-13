شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث علاج لتسمم الحمل بواسطة الخرزات المغناطيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الخرزات المغناطيسية نجحت في خفض مستويات الدم خلال تسمم الحمل، وفقًا لبحث جديد في مجلة Hypertension التابعة لجمعية القلب الأمريكية.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم وضعف الكلى الذي يصيب ما يتراوح بين 6٪ و 8٪ من النساء في الولايات المتحدة اللائي يلدن كل عام.

وتسمم الحمل هو المسؤول عن المضاعفات الوخيمة للأم (النوبات، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، وضعف الكبد) والرضيع (انخفاض الوزن عند الولادة، الولادة المبكرة )، كما تزيد الحالة من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من العمر (السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم)، وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج لتسمم الحمل.

ركز الباحثون على جزيء ، يُدعى sFlt-1، والذي يتم إطلاقه بواسطة المشيمة في مجرى دم المرأة وترتفع إلى مستويات عالية أثناء تسمم الحمل.

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والمستويات العالية من “sFlt-1” هي المسؤولة عن ضعف جدار الأوعية الدموية، مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم ومحاصرة اثنين من الجزيئات الهامة الأخرى التي تعزز وظيفة جدار الأوعية الدموية تسمى VEGF و PIGF.

باستخدام الدم من النساء المصابات بتسمم الحمل، أجرى الباحثون فحوصات مخبرية لمعرفة ما إذا كانت الخرزات المغناطيسية يمكنها بشكل أساسي سحب sFlt-1 خارج الدورة الدموية، ووجد الباحثون أن الخرزات المغناطيسية خفضت“sFlt-1” بنسبة 40 ٪ وحررت ما يصل إلى ضعفين من PIGF ، مما قلل من نسبة تسمم الحمل بمعدل 63%.