ميغان ماركل "تُداعِب قَدم" مولودها الملكي

أعربت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، عن تقديرها لكل الأمهات بمناسبة احتفال أميركا بعيد الأم، ناشرة صورة وهي تداعب قدم مولودها الجديد.

ونشرت ميغان الصورة على موقع إنستغرام وتظهر يديها وهما تداعبان قدمي ابنها، آرتشي هاريسون ماونتباتن- وندسور، وفي الخلفية زهور الربيع.

ويقول النص المرافق للصورة: "تكريما لكل الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وكل من فقدن لكنهن في الذاكرة على الدوام. نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".

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يضم المنشور أيضا أبياتا شعرية من قصيدة "لاندز" ( أراضي) لنيرة وحيد، تقول "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".

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احتفل بعيد الأم أمس الأحد في أميركا وكندا والعديد من الدول الأخرى. لكن احتفل في بريطانيا يوم 31 مارس من هذا العام.

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