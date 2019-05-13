لندن - لايف ستايل
أعربت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، عن تقديرها لكل الأمهات بمناسبة احتفال أميركا بعيد الأم، ناشرة صورة وهي تداعب قدم مولودها الجديد.
ونشرت ميغان الصورة على موقع إنستغرام وتظهر يديها وهما تداعبان قدمي ابنها، آرتشي هاريسون ماونتباتن- وندسور، وفي الخلفية زهور الربيع.
ويقول النص المرافق للصورة: "تكريما لكل الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وكل من فقدن لكنهن في الذاكرة على الدوام. نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".
اقرأ أيضًا:
يضم المنشور أيضا أبياتا شعرية من قصيدة "لاندز" ( أراضي) لنيرة وحيد، تقول "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".
احتفل بعيد الأم أمس الأحد في أميركا وكندا والعديد من الدول الأخرى. لكن احتفل في بريطانيا يوم 31 مارس من هذا العام.
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل "تُداعِب قَدم" مولودها الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.