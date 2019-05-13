شكرا لقرائتكم خبر عن تغير المناخ يضاعف خطر الملاريا وحمى زيكا وحمى الضنك.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعوضة النمر الآسيوى تبلغ طولها ستة ملليمترات فقط، قد لا تبدو بمثابة تهديد كبير للصحة العامة في بريطانيا، وتبعد آلاف الأميال في الأجواء الأكثر دفئًا في نصف الكرة الجنوبي، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ولكن بفضل تغير المناخ، سافر هذا النوع من البعوض بالخطأ إلى الشمال حتى أصبح الآن مزدهرًا في أجزاء من جنوب شرق إنجلترا، وتم اكتشاف أعداد صغيرة في ميرسيسايد.

وكان الصيف الماضي الأكثر سخونة في المملكة المتحدة ككل، والأكثر سخونة على الإطلاق في إنجلترا ، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية، وإذا استمرت الاتجاهات ، يخشى بعض الخبراء من أن ينتشر النمر الآسيوي - المعروف أيضًا باسم الزاعجة البيضاء - في معظم أنحاء البلاد.

وسبب الخطورة أن لدغة بعوضة يمكن أن تنقل الأمراض المدارية المميتة مثل فيروس زيكا وحمى الضنك ومرض يسمى chikungunya ، والذي يمكن أن يسبب آلام المفاصل والصداع ونزيف الأنف.

وفي الشهر الماضي ، حذر البروفيسور كريس وايت ، كبير المستشارين العلميين في قضايا الصحة العامة لوزارة الصحة ، من أن وجود هذه الحشرة الصغيرة هنا هو دليل قوي على أننا نواجه تفشي محتمل لـ Zika.

يُعد الفيروس مصدر قلق كبير ، حيث يتسبب في أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا لدى معظم البالغين ، ولكنه يسبب عيوب خلقية شديدة إذا أصيبت امرأة حامل.

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ويجب القول إن بعوضه النمر الآسيوي لديه قدرة أقل على نقل المرض من ابن عمها المقرب Aedes aegypti أو "الزاعجة المصرية"، وهو بعوضة الحمى الصفراء ، التي كانت مسؤولة عن تفشي زيكا مؤخراً في أمريكا الجنوبية.

ومع ذلك ، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك إجماعًا علميًا قويًا على أن زيكا يمكن أن يسبب أيضًا مرض غيلان باري ، وهو متلازمة عصبية نادرة تؤدي إلى شلل مؤقت لدى البالغين.

الأمل الوحيد ، كما حذر البروفيسور وايت ، هو أنه يمكن للعلماء ابتكار لقاح قبل أن يصيب الوباء المملكة المتحدة.