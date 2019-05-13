أجمل أسماء البنات الدلوعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - تكثر الأسماء للبنات، ولكن الأمهات يرين أن أسماء البنات التي تبدأ بحرف الميم هي أجملها لأنها تستطيع أن تطلق اسم الدلع "ميمي" على طفلتها، وحسب الإحصائيات في العالم العربي فتبين أن حرف الميم هو الحرف الأوسع انتشاراً بحيث تبدأ به أسماء البنات خصوصاً ومن هذه الأسماء: ميسانا: تبختر واختيال.

مياس: كثيرة التبختر في سيرها.

منة الله: عطاء من الله.

ميسون: حسنة الوجه والقوام.

ميرة: هو الطعام الذي يجمع للسفر.

ميلاء: هي الشجرة التي تكون كثيرة الفروع.

ماسة: هي سيدة الأحجار الكريمة.

ميرال: الغزال الصغير.

مياسة: النجم شديد اللمعان.

مايا: آلهة الخصب عند الرومان.

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