متى تقدمين اللبن الزبادي لمولودك؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - ترى الأمهات أن اللبن الزبادي من أهم الأطعمة التي يجب أن تحرص على تقديمها لطفلها لاحتوائه على الكالسيوم المفيد لعظام وأسنان الطفل، ولكنها تغفل عن محاذير تقديم اللبن الزبادي والتي توضحها، اختصاصية التغذية الدكتورة مي يونس كالتالي:
يفضل أن يقدم اللبن الزبادي للمولود بعد عمر السنة.
الأمر نفسه مع عسل النحل.
هناك أمهات يقمن بخلط اللبن الزبادي بالعسل وتقديمه للطفل خاصة في المساء وهذا من أخطاء التغذية التي تسبب البكتيريا الضارة بالأمعاء.
تعمل البكتيريا الضارة على تكرار إصابة الطفل بالنزلات المعوية.
كما أن الطفل الذي يتناول اللبن الزبادي في سن مبكرة يكون معرضاً للحساسية الجلدية حين يصبح في سن السنة وما بعدها ويصعب أن يشفى منها قبل مرور ثلاث سنوات.
لا يستطيع الطفل قبل عمر السنة مقاومة البكتيريا الضارة ولذلك يصاب بالنزلات المعوية.
دراسات علمية حديثة وجدت أن من الخطأ أن يكون اللبن الزبادي من الطعام الخارجي المقدم للرضيع.
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