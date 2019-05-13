7 نصائح هامة في مرحلة فطام طفلك

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - بلا شك أن مرحلة فطام الصغير عن الرضاعة الطبيعية هي مرحلة انقطاع الصلة بينه وبين أمه واعتماده على الطعام الخارجي، ورغم بقاء الصلة الروحانية بينهما إلا أن هذه المرحلة من المراحل الصعبة على الأم والطفل في ذات الوقت، ولذلك يجب أن تأخذي بالنصائح التالية لكي تمر المرحلة بأمان وهدوء، وهذه النصائح تقدمها لك طبيبة الأسرة سميحة خليل:
يجب أن يكون الفطام بالتدريج بتقليل الرضاعة الليلية أولاً.
قللي الوقت المخصص لكل رضعة.
يفضل عدم فطام الطفل في الصيف لكي لا يصاب بالنزلات المعوية.
يجب أن ترتدي ملابس مغلقة الصدر لكي ينسى الطفل حركة مد يده في صدرك وينسى الرضاعة من صدرك.
قدمي للطفل الأطعمة التي فيها طعم الحليب مثل الزبادي المخلوط بالفاكهة المهروسة، كما أضيفي له البروتين الحيواني على شكل قطع دجاج مسلوقة ومهروسة مع شوربة.
لا تقدمي له الطعام الصلب مباشرة لكي لا يرفض الطعام الخارجي.
لا تبتعدي عن طفلك أو ترسليه لبيت الجدة مثلاً لأن ذلك يترك أثرا نفسياً على الطفل.
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