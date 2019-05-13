لا ترتكبي هذه الأخطاء مع طفلك عن صوم رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - لماذا نصوم؟، هذا هو السؤال الذي يكرره أطفالنا على مسامعنا، ونحن كآباء وأمهات نكرر نفس الأخطاء بالرد حيث يقول الدكتور مرتضى يوسف، استشاري تربوي، إلى أن الأمهات كثيراً ما يرددن العبارات التالية على مسامع صغارهن عن صوم رمضان:
نصوم لنشعر بشعور الفقراء الذين لا يملكون الطعام
نصوم لكي نشعر بشعور من يتوه في الصحراء ولا يجد ماء
نصوم لكي لا ندخل النار
نصوم لكي يختبر الله مقدار صبرنا
هكذا تقولين لطفلك
الصوم مساواة بين الفقير والغني.
الصوم ليس شعوراً بالعطش والجوع، ولكن تهذيباً للنفس.
الصوم لكي ندخل من باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون وهو من أبواب الجنة.
نصوم لأن الصوم من صور الصبر ولكن الصبر يكون على الشدائد والمصائب والابتلاءات.
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