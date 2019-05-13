5 أطعمة لحرق الدهون .. تناوليها من الإفطار للسحور

هل يمكن للأطعمة حرق الدهون؟ نعم ، يمكن للأطعمة الصحيحة!.

بعض الأطعمة يمكن أن ترفع معدل الأيض لحرق الدهون بشكل فعال وسريع، من ثم يمكن الاستعانة بها خلال شهر رمضان للتخفيف من تأثير الأطعمة الدسمة التي اعتدنا تناولها في رمضان.

نذكر في السطور التالية أكثر هذه الأطعمة تأثيراً، كما أن بعضها مشروبات يمكن تناولها في الوقت بين الإفطار للسحور، أو إدراج بعضها على السحور كوجبة مغذية، و في الوقت نفسه تعزز قدرة الجسم على حرق الدهون.



الشاي الأخضر له تأثير كبير على الدهون، بسبب التفاعل بين مادة الكافيين و البوليفينول الذي يؤثر على الخلايا الدهنية، كما أن الشاي الأخضر يساعد على إزالة السموم لأنه محمّل بمضادات الأكسدة. تناول كوبًا من الشاي الأخضر بعد الإفطار يزيل السموم ويذوب الدهون.

2- المكسرات



المكسرات لها تأثير غير مباشر على الدهون، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية. هذه المواد الغذائية تعزز الشبع، وتقلل من الالتهابات وتساعد على إزالة السموم ، مما يبقي الخلايا نشطة ليرتفع معدل الأيض. تناولي اللوز والجوز والفستق و الصنوبر في الوقت الإفطار والسحور.

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3-القهوة



مثل الشاي الأخضر ، القهوة تزيد من معدل حرق الدهون. وجدت الدراسات أن القهوة أدت إلى زيادة في معدل الأيض وأكسدة الدهون بين المشاركين بشرط عدم إضافة لبن أو سكر.

4-الجريب فروت



يحتوي الجريب فروت على كمية كبيرة من حمض الهيدروكسي سيتريك الذي يمنع تحويل السكريات إلى دهون. ثمار الجريب غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الشبع، من ثم إن تناول كوب من عصير الجريب فروت أو مزج عصير الجريب فروت مع مكونات أخرى لتحضير عصير لذيذ سيؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع مما يخفف من الوزن.



بذور شيا فعالة للغاية في خفض مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون في الدم. فهي غنية بالألياف الغذائية وتساعد على زيادة الشبع ومنع امتصاص الدهون . بذور شيا تزيد من معدل الأيض عن طريق الحد من الالتهابات وزيادة حساسية الأنسولين. يمكنكِ إضافة ملعقة من بذور الشيا على كوب الزبادي في السحور.