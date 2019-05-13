شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وقت لممارسة المشي في رمضان.. ميزات صحية وروحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عدَّد الدكتور صالح الأنصاري، طبيب الأسرة والمجتمع، عدداً من الميزات التي تتحقق للمرء بعد ممارسته لرياضة المشي خلال شهر رمضان المعظم، لا سيما في وقت العصر.

وقال الأنصاري – عبر حسابه في تويتر – إن المشي عصراً في رمضان يتيح التأمل والذكر، وهو الوقت الأفضل لإنقاص الوزن، كما أنه يضبط الشهية قبل الإفطار، وأيضاً الأفضل لخفض الكوليسترول.

وأضاف: فرصة للانتظام بين المبتدئين ويشجع على تناول كمية أكبر من الماء، وأفضل للانتظام بعيداً عن انشغالات الليل، ونصح المبتدئين “ابدأ بما تستطيع.. توقف إذا تعبت.. عد غداً”.