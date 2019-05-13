شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر .. كيف تصوم بأمان فى رمضان دون الإضرار بمستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الغالبية العظمى من مرضى السكر الصيام فى رمضان رغم إصابتهم، لذا نقدم فى التقرير التالى نصائح لصيام آمن دون حدوث مضاعفات.

ولكن قبل الصيام يجب على مريض السكر وفقا لتقرير موقع " khaleejtimes" الخضوع للفحص قبل شهر رمضان وقياس نسبة السكر يوميا أثناء الصيام، وكذلك ضبط أدويته وتوفير نظام غذائي خاص لكل شخص.

يجب مرضى السكر اتخاذ احتياطات إضافية لأن الجسم لا يملك القدرة على التحكم في التقلبات في مستوى السكر في الدم، كما أنهم قد يعانون من الجفاف بشكل أسرع خاصة عندما ترتفع مستويات السكر لديهم، لذلك عليهم التأكد من أنهم يتخذون احتياطات كافية للحفاظ على مستويات السكر أثناء الصيام.



مريض السكر والصيام

Advertisements

نصائح للصيام الأمن لمريض السكر فى رمضان

1. زيارة مريض السكر بصورة دورية للطبيب حتى يتمكن الطبيب من تقديم المشورة بشأن ما إذا كان من الآمن له الصوم وقياس ما إذا كان جسمه قادرًا على الصيام ساعات طويلة. بمجرد التأكد من ذلك ، يحتاج المريض إلى تعديل جرعة الدواء عادة ما تخفض الجرعة لضمان الحفاظ على مستويات السكر فيها.

2. قياس السكر يوميا وبانتظام لأن زيادة أو انخفاض مستوى السكر لمرضى السكري من النوع 1 و 2 يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل فقدان الوعى أو الغيبوبة.

3. الحذر من انخفاض مستوى السكر يمكن أن يسبب عدة أعراض أخرى مثل الضعف ، اهتزاز اليدين ، وصعوبة في الكلام ، وخفقان القلب وما إلى ذلك.



نصائح لمريض السكر والصيام

4. من المهم أن يحمل مرضى السكر أى سكريات معهم في جميع الأوقات، إذا عانوا من هذه أعراض مثل فقدان الوعي ، فعليهم أخذ مصدر السكر على الفور والاتصال بالطبيب أو خدمات الطوارئ .

5. الحرص على تناول جرعة الأنسولين طويلة المفعول لأنه نسيانها يمكن أن تسبب حالة تسمى الحماض الكيتوني السكرى عند الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 1 عندما لا يوجد الأنسولين في الجسم، وقد تسبب له الغيبوبة.