شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يحذف عددًا من الحسابات الزائفة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيس بوك» حذف عدد من الحسابات الإيطالية من منصتها نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة خلال مايو الجاري.

قال متحدث باسم «فيس بوك» في إيطاليا، في بيان: «حذفنا سلسلة من الحسابات الكاذبة والمتكررة والتي خرقت سياساتنا المتعلقة بالمصداقية بالإضافة إلى عدة صفحات وذلك بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بتغيير الأسماء».

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ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن المتحدث قوله: «اتخذنا أيضا إجراء ضد بعض الصفحات التي دأبت على نشر معلومات غير صحيحة»، مضيفا أن تحقيقا أجرته منظمة «آفاز» النشطة على الانترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حذر من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو، كما حثت المفوضية الأوروبية في أبريل «جوجل» و«فيس بوك» و«تويتر» على بذل المزيد للتصدي للأخبار الكاذبة قبل الانتخابات.

كانت منظمة «آفاز» أكدت في وقت سابق أن «فيس بوك» حذفت 23 حسابا إيطاليا يتابعهم أكثر من 2.46 مليون شخص كانت تنشر «معلومات كاذبة وتضم محتويات مثيرة للانقسام» بشأن قضايا مثل الهجرة والأمصال بالإضافة إلى معاداة السامية.