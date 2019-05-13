طريقة إعداد وتحضير لحم الراس بالحمص

المقادير

لحم الراس او الكرعين

زلافة من الحمص مرطب

ملعقتان من القزبر والمعدنوس

بصلة مشلظة

فص من الثوم

ملعقة كبيرة من مركز الطماطم

ملح

ملعقة صغيرة من الإبزار

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من راس الحانوت (مساخن)

قليل من الخرقوم بلدي

قليل من الفلفل الحار(السودانية)

زيت الزيتون

طريقة التحضير

بعد غسل اللحم جيدا يوضع في طنجرة الضغط مع البصل والزيت يشحر جيدا ثم نضيف الثوم والملح والإبزار والزنجبيل والخرقوم ثم نضيف الماء، نغلق الطنجرة بإحكام نترك الكل على نار متوسطة لمدة ساعة، بعد ذلك نضيف الحمص وباقي المقادير وكمية من الماء إذا لزم الأمر، ثم نعيد إغلاق الطنجرة ونترك الكل مرة أخرى على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة الى ساعة. لما يستوي اللحم جيدا يقدم بالصحة والراحة.

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