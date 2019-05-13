تعرفي على طريقة طاجن البامية باللحم الضاني

القاهرة - لايف ستايل
المكونات
1/2 ك من اللحم الضاني المقطع طازج.
1/2 كيلو من البامية الطازجة.
عدد واحد بصلة متوسطة.
عدد كوب واحد من عصير الطماطم.
عدد 6 فصوص من الثوم .
ملح وفلفل أسود.
معلقة كبيرة سمنة بلدي.
ليمون.
معلقة صغيرة سكر.
الطريقة:
يتم تسخين وعاء كبير على النار، ثم يتم وضع السمن البلدي، ووضع البصلة المقطعة قطع صغيرة مع عدد 3 من الثوم المقطع صغير، ثم يتم تشويحه على النار حتي الاصفرار، ثم يتم وضع اللحم الضاني ثم نقلب حتي تتحمر كل مقدار اللحمة، ويتم وضع مقدار الطماطم وتترك علي النار حتى يتم تسوية اللحم، ولو احتاجت مقدار من الماء ضيفي إليها مقدار كوبان من الماء، وقومي بفرم الفصوص المتبقية من الثوم وضعي معلقة صغيرة في الصلصة مع إضافة معلقة السكر، والملح، والفلفل الأسود، وبعد ذلك قومي بوضع مقدار البامية، واغلقي الغطاء جيدًا واتركيها حتى تتشرب المكونات من بعضها ثم قومي بوضع ما تبقي من مقدار الثوم المفروم، واتركيها حتى تتشرب المكونات من الثوم، ثم ضعي المقدار الذي يناسبك في طبق التحضير، وقومي أخيرًا بعصر الليمون، ويتم تقديم الأرز بالشعرية معها.
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