تعرفي على فوائد الحمص

يعمل الحمص على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يساعد على إنقاص الوزن حيث أنه يحتوي على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء.

يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ويقاوم ارتفاعه.

يحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل الحديد والزنك والفوسفور والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتنشيط الذاكرة.

يساعد الحمص على تقوية العظام والأسنان وبناء العضلات.

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض

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الشوفان يعتبر من أفضل المواد الغذائية التي تساهم في الشعور بالشبع