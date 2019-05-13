أفضل طريقة لعمل الطعمية المصرية

القاهرة - لايف ستايل المقادير الفول: 250 غراماً (منقوع في الماء لمدة 12 ساعة / مقطع) –

حمص: 250 غراماً (منقوع في الماء لمدة 12 ساعة) –

البصل الأخضر: 2 عود

الشبت: ربع كوب

بقدونس: ربع كوب

الكزبرة: ربع كوب

البصل: 1 حبة (صغير الحجم)

ملح: ملعقة صغيرة –

الكمون: ملعقة صغيرة

الشوفان: 3 ملاعق كبيرة

الثوم: 4 فصوص (فصوص كبيرة الحجم)

بيكنج بودر: ملعقة كبيرة

الزيت النباتي: غزير (للقلي)

السمسم: ملعقتان كبيرتان

البيض: 2 حبة

كزبرة يابسة: ملعقتان كبيرتان طريقة التحضير Advertisements نصفي الفول والحمص من الماء حسنا.

نخلط جميع المكونات في المطحنة ، حتى يهمك متوسط ​​النعومة.

نخفق البيض ونضيفه على الخليط ، ونقلب ، ثم نشكل خليط الطعمية على شكل قرص دائري غير مضغوط ، ونرش على القرص من السمسم والكزبرة المجففة.

في مقلاه بها كمية كبيرة من الزيت. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير اللبنة بالشبت والفلفل لفطور خفيف وصحي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم

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