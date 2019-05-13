طريقة إعداد وتحضير النودلز الكوري

المقادير :

مغلفان من النودلز سريعة التحضير.

نصف صدر من الدجاج المنظف والمقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

حبة من الفلفل الأخضر الحلو، والمقطعة على شكل أصابع طويلة ورفيعة

حبة من الفلفل الأصفر الحلو والمقطع بطريقة الفلفل الأخضر نفسها.

حبة من الفلفل الأحمر المقطع.

حبتان من الفجل الأحمر المقطع إلى قطع دائرية.

حبتان من الجزر متوسط الحجم، المقشرة والمقطعة إلى قطع دائرية رفيعة.

حبة واحدة من الخيار المقطع إلى شرائح رفيعة.

رشة من الفلفل الأسود.

القليل من الكمون، والفلفل الأحمر الحار.

كوبان من الماء.

يمكن إضافة القليل من البصل الأخضر للتزيين.

طريقة التحضير

سلق كمية الخضار في الماء المغلي لمدة لا تتعدى الخمس دقائق.

إضافة كمية الدجاج المقطع إلى الماء وسلقها، لمدة 5 دقائق إضافية، حتى تنضج المكونات بشكل كامل.

إضافة كمية النودلز إلى الماء المغلي، وتترك فيه حتى تنضج.

تقدم النودلز مع الدجاج في طبق التقديم، وتزين بالقليل من البصل الأخضر المقطع، ومن الممكن أن يضاف إليها القليل من السمسم.

قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير سلطة النودلز من المطبخ الآسيوي

طريقة اعداد شوربة الدجاج بالنودلز وتقديمها كوصفة شهية للأطفال