تعرفي على فوائد التفاح للشعر الجاف

التفاح من أكثر الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض والألياف النباتية، مما يجعله من أفضل الوسائل الطبيعية المستخدمة لحماية الجسم من الأمراض، كما أنه يساعد في حل العديد من مشاكل البشرة والشعر، ونتعرف في هذا المقال على فوائد التفاح للشعر، بالإضافة لأهم وصفات التفاح للشعر.

فوائد التفاح للشعر

يحتوي التفاح علي العناصر الغذائية المفيدة للشعر، ومن هذه العناصر ما يلي:

الألياف

يحتوي التفاح على بعض الألياف النباتية التي تحافظ على نعومة الشعر، وتعطيه البريق واللمعان.

الفيتامينات

يحتوي التفاح على فيتامين ج، الذي يعتبر مطهر للجلد والبشرة، مما يفيد في علاج إلتهابات فروة الرأس.

الأحماض

حمض الخليك الموجود في التفاح يساعد على تكثيف الشعر، ومعالجة تقصف الشعر وضعفه.

وصفات لإستخدام التفاح للشعر

يمكن إستخدام التفاح بطرق عدة، تتنوع حسب المشكلة المراد علاجها، مثل:

التفاح لتساقط الشعر

يمكن معالجة مشكلة تساقط الشعر عن طريق هرس التفاح، وإضافة الماء إليه، حتى نحصل على قوام متماسك للخليط، ويوضع على جذور الشعر، ثم يُغطَّى الشعر لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر والشامبو، لإزالة أي آثار للتفاح من فروة الرأس.

ماسك التفاح للمعان الشعر

يمكن إستخدام خل التفاح للحصول على شعر لامع وبرَّاق، وذلك عن طريق خلط خل التفاح والماء معاً، للحصول على غسول للشعر، ثم يغسل به الشعر بعد الشامبو.

وصفة التفاح لفرد الشعر

يمكنك تحضير كريم فرد طبيعي قي المنزل، عن طريق هرس التفاح المسلوق، ثم إضافة قشر الموز المطحون إليه، ثم يوضع على الشعر لمدة 60 دقيقة، وتكرر هذه الوصفة إسبوعياً.

التفاح للتخلص من القشرة

من خلال إستخدام خل التفاح يمكنكِ التخلص نهائياً من مشكلة القشرة، وذلك عن طريق إضافة ملعقة من خل التفاح إلي لتر من الماء، ثم تغسل به فروة الرأس جيداً، وتكرر هذه الوصفة حتى تختفي القشرة تماماً من الشعر.

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ماسك التفاح للشعر الجاف

نقوم بإضافة صفار بيضة إلى ملعقة من خل التفاح، يستخدم كماسك على الشعر، ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ، والشامبو لإزالة الرائحة، ويحافظ ماسك البيض والتفاح على رطوبة الشعر، كما يسهم في علاج مشكلة تقصف الشعر الجاف.

أضرار التفاح للشعر

في حالة الإفراط في إستخدام خل التفاح، من الممكن حدوث بعض المشكلات منها:

تهيج فروة الرأس وإحمرارها، وذلك في حالة عدم تخفيف خل التفاح بالماء بالقدر الكافي يتسبب بالحروق وتهيج في فروة الرأس، لأنه يُعد مادة كاوية.

تجنب ملامسة خل التفاح للعين، مما يعرض العين للإتهاب، وفي حالة وصوله إلى العين، ينصح بغسل العين بالماء الفاتر، ويفضل إستشارة الطبيب في الحالات الخطيرة.

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