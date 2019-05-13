بعض الأشياء نقوم بها تؤثر على صحة العين واالرؤية

يعاني الناس في مرحلة متأخرة من حياتهم من ضعف النظر وأمراض العين، إلا أن الدراسات أظهرت ازدياد عدد الشباب المصابين بضعف النظر أو أمراض العين بسبب اعتمادنا في عصرنا الحالي على التكنولوجيا أو بسبب سوء التغذية والتوتر، كما أن جميع أمراض القلب تؤثر على العين بشكل مباشر، ويمكن الحفاظ على صحة العين عبر تجنب هذه الأخطاء:

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قرب الشاشات الإلكترونية من العين

يرتبط مرض التنكس البقعي الذي هو ضعف في الرؤية المركزية، بالضوء الأزرق الذي يسطع من الأجهزة الإلكترونية، كما أن التحديق بشاشة الكمبيوتر يسيي التعب والألم والإرهاق للعين. ومن أجل الحفاظ على صحة العين يجب إبقاء مسافة لا تقل عن 16 بوصة بين الوجه وأي نوع من الشاشات.

التوتر

يؤدي ارتفاع معدلات هرمون التوتر المعروف بالكورتيزول إلى ضعف وظيفة الشبكية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تعرف باسم اعتلال الشبكية الشعاعي المركزي. ويمكن خفض الإجهاد والتوتر عبر ممارسة الرياضة والتأمل، كما أن الإستماع إلى الموسيقى قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكورتيزول بنسبة 25%.

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القراءة لفترات طويلة

يرتبط ازدياد مستويات الإجهاد في العين بالمسافة التي تفصل بين العين والكتاب أو الشاشة التي نقرأ منها، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى حالة قصر النظر، ويمكن استخدام قاعدة 20, 20, 20 لوقاية العين من الإجهاد، حيث يقوم الشخص بالقراءة لمدة 20 دقيقة ثم يأخذ استراحة لمدة 20 دقيقة ينظر فيها إلى مكان ما على بعد 20 قدماً.

عدم تناول الخضروات الورقية

يؤدي تجنب تناول الخضار الورقية إلى نقص المواد الغذائية مثل نترات اللوتين التي تساعد في درء الجلوكوما (الزرق) والتنكس البقعي، حيث أن النترات تساعد في تعزيز تدفق الدم إلى شبكية العين. ولقد وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون 240 مللجرام في اليوم من السبانخ أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بالجلوكوما.

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