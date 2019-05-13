تعرف على طرق زيادة الخصوبة عند الرجل

اذا كنت تبحث عن افضل الطرق الصحية والطبيعية لزيادة خصوبتك بشكل سريع وفعال فنقدم لك مقالا يشمل أطعمة تزيد من الخصوبة.

خصوبة الرجل تعني القدرة على إنتاج حيوانات منوية طبيعية قادرة على اخصاب بويضة المرأة وحدوث الحمل ولكي تكون الحيوانات المنوية طبيعية يجب ان تكون بمواصفات معينة كالأتي:

الحجم :حوالي 3 مليلتر من (2 – 6)

العدد : 15مليون حيوان منوي في الملليلتر او اكثر

الحركة :50% من الحيوانات المنوية ما زالت نشطة تتحرك بعد ساعتين.

علي الأقل 60 % من الحيوانات المنوية في العينة تبدو طبيعية غير مشوهه او ميتة.

أطعمة هامة لزيادة الخصوبة عند الرجال:

1- الأطعمة الغنية بالزنك : عنصر الزنك مسئول مسئولية تامة عن تقوية هرمونات الأعضاء التناسلية للرجل وللمرأة مما يساعد على إنتاج أكبر عدد من الحيوانات المنوية والبويضات، كما يساعد أيضا على زيادة القدرة الجنسية عند الرجل ، فيرتفع عنصر الزنك في الأطعمة البحرية واللحوم الحمراء والكبدة والدجاج والطيور البرية خاصة الحمام والبط ، كما أنه متواجد في البقوليات مثل الفول والعدس وحبوب دوار الشمس وحبوب اليقطين ، والمكسرات وخاصة البندق .

2- الأطعمة الغنية بالفسفور : لا شك أبدا بأهمية عنصر الفسفور للجسم خاصة للرجال الباحثين عن حلم الإنجاب حيث يعتبر عنصر الفسفور من أحد العناصر المهمة جدا لبناء العظام فهو يتواجد بشكل عام في المأكولات البحرية وخاصة الجمبري والسلطعون ومحار البحر والأسماك بأنواعها ، حيث يشترك عنصر الفسفور مع الكالسيوم والماغنسيوم في بناء عظام الأسماك مما يجعل هناك قيمة غذائيبة كبيرة للأسماك .

3- الأطعمة الغنية بالكالسيوم : حيث يعمل عنصر الكالسيوم على بناء الأغشية وتحفيز العمليات الحيوية بالخلايا مما يزيد من تنشيطها ، فيتواجد عنصر الكالسيوم بشكل قوي في الألبان ومنتجاته كالجبن ، كما يتواجد أيضا في بعضالخضروات الورقية كالسبانخ والسلق والبروكلي ، وبعض الفاكهة كالبرتقال والليمون الحامض ، وكما ذكرنا الكالسييوم متواجد مع الفسفور والماغنسيوم في عظام الأسماك كالسردين .

4- الأطعمة الغنية بالأوميجا3 : فإن قيمة الأوميجا3 تكمن في تكوين جنين سليم من أي تشوهات خلقية وأيضا يساعد على تقليل نسب التشوهات للحيوانات المنوية مما يساعد على تكوين جنين سليم فأوميجا3 مهم جدا لكلا من الزوجين حيث يساهم بنسبة كبيرة بزيادة معدل الخصوبة ، فالأوميجا3 متواجد بشكل كبير في الأسماك خاصة الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والسردين ، كما يتواجد أيضا في بذو الكتان وجوز الهند .

5- الأطعمة الغنية بأوميجا 6و9 : فالدهون الأساسية الموجودة في عنصر الأوميجا تساهم بشكل قوي على تصنيع الخلايا الضرورية التي يحتاج إليها الجسم لإتمام عملية الإنجاب فهذا العنصر متواجد في الأفوكادو والمكسرات وبعض البذور كبذور دوار الشمس واليقطين والذرة .

6- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة : لا شك أن مضادات الأكسدة مهمة جدا لتزويد نسب الأوكسجين في الخلايا ولحماية الأحماض النووية وتكوين جنين سليم ، فمضادات الأكسدة متوفرة في الكثير من الأطعمة مثل الخضروات والفاكهة الطازجة ولكن أفضل هذه الأطعمة لزيادة معدل الخصوبة هي الرمان والفراولة والكرز والبطيخ والشمام والتفاح والمشمش والعنب والخوخ .

لماذا يعاني الرجال والنساء من مشكلات ضعف الخصوبة ..؟

هناك مجموعة من العوامل تتسبب في ضعف الخصوبة عند الرجال و النساء من بينها ما يلي

– عوامل وراثية ترتبط بالجينات و الحالات المرضية التي عانت من ضعف الخصوبة من بين أفراد الأسرة مسبقاً .

– التدخين .

– الاسراف في تناول الكحوليات .

– الخمول و الكسل و قلة الحركة .

– زيادة الوزن .

– عدم الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية .

تقرير طبي يوضح مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة الخصوبة ..؟

أشار تقريراً طبياً نشر بالصحيفة البريطانية الشهيرة “ديلي ميل ” إلى مجموعة أطعمة تتنوع ما بين خضراوات و فواكه و مكسرات و مأكولات بحرية تعمل على زيادة الخصوبة عند الرحال والنساء و الأطعمة كالتالي:

أولاً الأفوكادو .. تحتوي الافوكادو على مجموعة من العناصر الغذائية كالحديد و الفسفور والنحاس و المغنيسيوم و البوتاسيوم و الألياف و البروتينات بالإضافة لمجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين “ه” و مضادات الأكسدة مما يزيد من كفاءة بطانة الرحم عند المرأة و يمكن البويضة من الالتصاق بها كما تعمل على تحسين صحة القلب و ضبط الكوليسترول.

ثانياً - البنجر .. يحتوي البنجر على مضادات أكسدة من بينها مركب الرسفيراترول و هذا المركب يعالج ضعف الخصوبة و يعزز الصحة الجنسية كلما تقدم الإنسان في العمر .

ثالثاً - المأكولات البحرية .. تعتبر الأسماك مصدر غني بالبروتين و ذات فوائد عظيمة لصحة الانسان خاصة سمك السالمون و المكاريل و التونة و ذلك لاحتوائها على الأوميجا 3 التي تحسن صحة القلب و تحد من مشكلاته المرضية و تعزز الخصوبة عند السيدات .

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رابعاً - البيض .. من العناصر الغذائية الهامة و الرئيسية على مائدة الإفطار عند الكثير من الناس لاحتوائه على الكالسيوم و البروتين الهام لبناء العظام و قوة بنية الجسم و يحتوي على عنصر الكولين و التي أجريت حوله أبحاث طبية أكدت نتائجها أنه مفيد لصحة الجنين كونه يسهم في تطوره و نموه خاصةً في المراحل الأولى .

خامساً - المكسرات .. أثبت عدد كبير من الدراسات و الأبحاث الطبية أن المكسرات مفيدة لصحة القلب و لمرضى السكري و بالنسبة للخصوبة نجد أن تناول عين الجمل مفيد جداً للرجال فهو يزيد عدد الحيوانات المنوية و يحسن صحتها و هذا يعالج مشكلات العقم و يحد منها وبالنسبة للنساء فهو يحتوي على فيتامين “ه” ذات الفوائد المذهلة للصحة الجنسية للنساء و الرجال أيضاً .

سادساً - حبوب الكينوا ..حبوب ذات قيمة غذائية عالية لذلك تعتبر بديلاً للقمح و هي غنية بالبروتينات المفيدة للصحة الجنسية مما يعزز القدرة على الانجاب .

سابعاً - الجرجير .. من الخضراوات الورقية التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات كفيتامين “ج ” و فيتامين ” ك” و مجموعة مميزة من العناصر الغذائية كالكالسيوم والحديد والفسفور و البيتاكاروتين و هذا ما يسهم في حماية كل من الحيوانات المنوية و البويضات من الإرهاق .

ثامناً - الرومان .. للرومان فوائد عظيمة فهو يحارب الأنيميا و فقر الدم ويحد من نمو وانتشار الخلايا السرطانية الخبيثة ويؤخر الشيخوخة و يحد من تداعياتها ومفيد لصحة المرأة الحامل فعند تناولها له خلال فترة الحمل يحمي مخ الأجنة من التشوه .

نصائح لزيادة الخصوبة :

– الإقلاع عن كل من التدخين و الكحوليات .

– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

– التخلص من الوزن الزائد .

– إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة هل هناك مشكلات مرضية يعاني منها الزوجين أثرت على الخصوبة أم لا.

– الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون و المواد الحافظة .

– الحرص على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالخضراوات الورقية و الفواكه .

دراسة طبية ” كبسولة الطماطم ” لعلاج ضعف الخصوبة و العقم عند الرجال …

قام مجموعة من الباحثين البريطانيين من جامعة شيفيلد الكائنة ببريطانيا بدراسة طبية ضمت حوالي60 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاماً و حتى 30 عاماً و استمرت مدة الدراسة حوالي ثلاثة شهور راقب فيها الأطباء تأثير مفعول الليكوبين الموجود بالطماطم على صحتهم الجنسية و توصل الأطباء إلى مجموعة من النتائج التي نشرتها مؤخراً صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية و هي كالتالي .

نتائج الدراسة الطبية :

– أوضح الأطباء ن الرجال الذين سيتناولون كبسولات غنية بمادة الليكوبين التي تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة مما يعمل على شحن الحيوانات المنوية و زيادة حركتها بنسبة تصل إلى 70% .

– أشار الأطباء أن مادة الليكوبين موجودة بكل من الطماطم و البطيخ وأن كبسولة الطماطم علاج طبي طبيعي لمكافحة ضعف الخصوبة و الحد من الإصابة بالعقم عند الرجال .

– وجد الأطباء بعد انتهاء الثلاثة أشهر مدة الدراسة أن الليكوبين الموجودة بالطماطم زاد أعداد الحيوانات المنوية و قلل حدوث التلف عند تكوينها و جعلها أكثر جودةً و قدرةً على تخصيب البويضات .

فوائد مادة الليكوبين… أوضحت مجلة “PLOS ONE” الطبية أن مركب الليكوبين الموجود بالطماطم له مزايا صحية متعددة كالتالي :

– يحد من الإصابة بسرطان البروستاتا لأنه يؤخر تطور الخلايا الخبيثة .

– يحمي المثانة البولية كونه يحد من تضخم البروستاتا و بالتالي يمنع الإصابة بمشكلات التبول .

– أوضحت نتائج دراسة طبية ألمانية أن كبسولات الطماطم لها دور فعال في حماية الجلد من الآثار الضارة لأشعة الشمس و مقاومة التجاعيد .

– الطماطم مفيدة لصحة القلب قهي تحمي من الإصابة بالأزمات القلبية و الذبحة الصدرية .

عوامل أخرى لتحسين الخصوبة عند الرجال:

– التمارين الرياضية بشكل منتظم تحسن من عدد الحيوانات المنوية وخصائصها بقدر كبير

– – ابتعد عن المخدرات والكحوليات والتدخين

– تناول المخدرات أو الكحوليات يؤثر تأثيراً مباشراً على انخفاض عدد الحيوانات المنوية، لذا يجب تجنبها بشكل تام. أما التدخين على وجه الخصوص، فهو يؤدي إلى تدمير الحمض النووي الموجود في الحيوانات المنوية، كما يؤدي أيضاً إلى إصابة المواليد بالعيوب والتشوهات الخلقية. ووفقاً للعديد من الخبراء، فإن الماريجوانا تقلل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وكذلك الحال مع السائل المنوي، وبالتالي زيادة عدد الحيوانات المنوية غير الطبيعية التي ينتجها الرجل.

– الحرارة

– تعتبر الحرارة واحدة من أكبر أعداء صحة الحيوانات المنوية. لذا من الأفضل تجنب ارتداء السراويل الضيقة أو الجينز. وتجدر الإشارة إلى أن جسم الرجل يحتوي على نظام تبريد، يوفر آلية لتبريد الخصيتين. ومع ذلك، فإنه عند ارتداء السراويل الضيقة أو الجينز تصبح قدرات نظام التبريد محدودة. كما يجب الابتعاد عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة أو المصنوعة من مواد اصطناعية.

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