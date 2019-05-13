شكرا لقرائتكم خبر عن أبعديه عن التابلت والتلفزيون.. واعرفى فوائد اللعب فى الهواء الطلق لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي الأطفال هذه الأيام معظم أوقات فراغهم فى مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو أو التابلت، وهو ما يحرمهم من اللعب فى الهواء الطلق، الذى له فوائد صحية عديدة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللعب فى الهواء الطلق لطفلك، بحسب ما ذكر موقع health .



فوائد اللعب فى الهواء الطلق

１- عندما يلعب الأطفال فى الهواء الطلق، يتفاعلون مع الطبيعة وبالتالى لا يتعرضون للإصابة باضطراب نقص الطبيعة .

ويرتبط اضطراب نقص الطبيعة بمشاكل مثل قلة التركيز وفرط النشاط والسمنة والاكتئاب والقلق، لذا قضاء بعض الوقت في الطبيعة واستنشاق الهواء النقي و المشى على الأعشاب و الركض بين الأشجار ، وشم الزهور ومشاهدة الطيور من الأشياء الهامة للأطفال؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن اللعب في الهواء الطلق يتيح لطفلك الاسترخاء والتمتع بالطبيعة والهدوء.

２- يشعر الأطفال بالحرية أثناء اللعب، حتى عندما يكون والديهم في مكان قريب.

Advertisements

３- اللعب في الهواء الطلق يحسن النمو البدني، يمكن للأطفال ممارسة الجرى والقفز وتطوير مهارات جديدة، وهذا النشاط البدنى الإضافى يسمح لهم بإطلاق الطاقة والتوتر.

４- اللعب فى الهواء الطلق يقى طفلك من الإصابة بالسمنة، لأنهم يحرقون الكثير من السعرات الحرارية بطريقة طبيعية وصحية عندما يلعبون بالهواء الطلق.

５- اللعب فى الهواء الطلق يغذى الخيال والإبداع لدى طفلك، يخترع الأطفال ألعاب جديدة ، وقد يصنعونها حتى ببعض العصي أو الحجارة.

６- الاتصال بالطبيعة يجعل الجهاز المناعي أقوى ويصبح طفلك أكثر مقاومة لجميع أنواع البكتيريا والغبار، ويتعلم الأطفال التكيف مع مختلف الظروف الجوية، من الشمس، إلى المطر والرياح.

٧- يعد الاتصال بالشمس ضروريًا لامتصاص فيتامين (د) والكالسيوم، مما يقوى عظام الأطفال.