شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصاب بالإمساك فى رمضان؟.. اعرف النصائح اللى تخلصك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الصائمين بالإمساك نتيجة لتغير مواعيد الطعام، وهذا الأمر يعد طبيعيا نتيجة لنوعية الطعام المتناول وأيضا المواعيد غير المعتاد عليها الجهاز الهضمى، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التى تجنبك الإصابة بالإمساك خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير إلى أن تعرض المعدة والجهاز الهضمى لتناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة يتسبب فى الإصابة بالإمساك، ولتجنب هذا الأمر عليك قراءة الأسطر القادمة والتعرف على أفضل النصائح، ومنها:

- عليك تناول الطعام بالتدرج، أى تناول كوب من الماء أو الحليب أولا.

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- لا تهمل طبق الشوربة لأنه يساهم فى شعور المعدة بالدفء ويجعلها قادرة على استيعاب الطعام المتناول بعد ذلك.

- طبق السلطة الخضراء يعد من الكنوز فى شهر رمضان لأنه غنى بالألياف التى تعمل على تحريك المعدة جيدا.

- تناول الماء فى الفترة بين الإفطار للسحور يعد من أهم النصائح التى تجنبك الإصابة بالإمساك، لذا لا تهمل هذا الأمر وتناول 2 لتر من الماء.

- هل تعلم أن كوبا من الزبادى يوميا يعمل على تحريك المعدة والجهاز الهضمى جيدا ولذا تناوله فى وجبة السحور.

- مارس رياضة المشى يوميا فهى تقلل من فرص الإصابة بالإمساك بشكل كبير.