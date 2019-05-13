تعرف على أسباب الدم في البراز

يحدث أن يتعرض الكثير من الأشخاص إلى وجود دم عند التبرز، الأمر الذي سبب لهم القلق والخوف متسائلين عن أسباب الدم في البراز وهل عند تعرض الشخص لهذه الحالة فهو في مشكلة صحية خطيرة، فهناك حالتين عند خروج الدم في البراز الأولى عند خروج البراز قاتم اللون وأسود فهذا يعني أن الدم من فتحة خارجية وهو ما يسمى بالنزيف الشرجي، أما لو حدث أن خرج البراز مختلط مع الدم ولكن لونه أحمر، فهذا يعني أن الدم خارج من أسفل القناة الهضمية، وفي كلا الحالتين لابد من استشارة الطبيب المعالج، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض كل ما يخص أسباب الدم في البراز فتابعونا.

سنجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الدم أثناء التبرز، سواء معه أو مختلطًا به.

ولابد من الوضع في الاعتبار أن الاختلافات العمرية تؤدي إلى اختلاف التشخيص.

حيثُ أنه لو كان المريض صغير في السن فإن أسباب ظهور الدم في البراز هي البواسير، أو ألتهاب القولون.

أو الإصابة بالشقوق الشرجية، فكلها تسبب خروج الدم أثناء التبرز.

ولكن لو تعدى عمر المريض الـ50 عام فلابد أن يذهب للطبيب لمعرفة ما إذا كان مُصاب بسرطان القولون.

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سرطان القولون

من أهم أسباب نزول الدم أثناء التبرز هو سرطان القولون، ولو تم اكتشاف سرطان القولون في مرحلة مبكرة يمكن معالجته.

وقد يحدث أن يظهر بعض الأورام في البطانة الداخلية للقولون، وهو ورم حميد ولكن يؤدي إلى نزول الدم أثناء التبرز.

الشقوق الشرجية

عند إصابة الإنسان بالشق الشرجي فإنه يتعرض لنزول الدم، حيثُ أن تلك المنطقة هي منطقة حساسة مليئة بالمستقبلات العصبية، وهذا لأنها تكون حول فتحة الشرج.

التعرض للإمساك، أو البواسير.

قرحة الإثني عشر المزمنة، و قرحة المعدة المزمنة.

الإصابة بسرطان المستقيم.

ألتهابات المريء.

التعرض لسرطان المعدة.

عند التعرض لالتهاب المعدة أو القولون فإنها تسبب تهيج البطانة الداخلية للمعدة.

بعض الانتفاخات الصغيرة في بطانة القولون وتسمى برتوج القولون.

قد يتناول العديد من الأشخاص بعض الأدوية التي تؤدي إلى ظهور الدم في البراز والتي تتمثل في الأدوية التي تعمل على تخثر الدم، وعلى الرغم من هذا فإن أعراضها الجانبية تؤدي للإصابة بنزيف مثل الأسبرين.

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