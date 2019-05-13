أغذية تساعدك على الإقلاع عن التدخين

عدّد الخبراء الأغذية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين ومنها الشيكولاتة المرة والزنجبيل، وكذلك الخضراوات والفواكه المرة، وفقا لسبوتنيك.

وبحسب أخصائية التغذية لاريسا بولياكوفا، يمكن للزنجبيل خفض الرغبة في الحصول على النيكوتين، بالإضافة إلى تسريع عملية إزالة السموم من الجسم، أما بالنسبة للفواكه الحمضية، فهي مصدر إضافي لفيتامين C، الذي يتم تدميره في الجسم عن طريق تنازل التبغ. والخبراء على يقين من أنه يكفي إضافة عصير الليمون إلى الماء أو الشاي، أو ببساطة وضعه في السلطة.

وتساعد الفواكه والخضراوات الحامضة والمرة على الإقلاع عن التدخين، لأنها تجعل طعم السجائر سيئا، وبالتالي تثبط الرغبة في التدخين.

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وتعتبر القرفة من الأغذية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين: فهي تقلل الرغبة بالتدخين، ويمكنها تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، وفقًا لموقع موسكوفسكي كومسوموليتس.

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