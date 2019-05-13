شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار السمنة على صحة الجسم عديدة منها الإصابة بالسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من الحالات الصحية الخطيرة التى قد تؤدى لمخاطر كبيرة على صحة الجسم، فالأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل: السكرى من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار السمنة على صحة الجسم، بحسب ما ذكر موقع الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة american society metabolic bariatric surgery.



اضرار السمنة على صحة الجسم

أضرار السمنة على صحة الجسممرض السكري

السمنة هى السبب الرئيسى لمرض السكرى من النوع الثانى الأشخاص المصابون بالسمنة أو السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى بحوالى 10 أضعاف، وهذا المرض يضاعف خطر الوفاة.

كما يمكن أن يؤدى السكرى من النوع الثانى إلى: البتر، مرض القلب، السكتة الدماغية، العمى، مرض الكلى، ضغط الدم المرتفع، عيوب الدورة الدموية والأعصاب، صعوبة شفاء الالتهابات، الضعف الجنسى.



اضرار السمنة على صحة الجسم

ارتفاع ضغط الدم

تعتبر السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، حيث ترتبط 3 من كل 4 حالات مصابة بارتفاع ضغط الدم بالسمنة.

مرض القلب

تقتل أمراض القلب حوالي 600 ألف شخص كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر جمعية القلب الأمريكية أن السمنة عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، تشير الدراسات الكبيرة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد مع زيادة السمنة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة لمرض الشريان التاجي، وهذا يعني أن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية.

والسمنة تزيد من خطر قصور القلب، حيث ترتبط السمنة الشديدة بعدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يمكن أن يضاعف 3 مرات من خطر السكتة القلبية.

اضطرابات في الجهاز التنفسي

الأشخاص الذين يعانون من السمنة تنخفض لديهم قدرة الرئة، وهؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والربو واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى، لقد ثبت أن الربو أكثر شيوعًا ثلاث إلى أربع مرات بين المصابين بالسمنة.

أكثر من نصف المصابين بالسمنة (حوالي 50-60 %) يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، في حالات السمنة المفرطة ، فإن هذا الرقم حوالي 90 %، وتوقف التنفس أثناء النوم اضطراب خطير فى التنفس، يحدث عندما تسد الدهون الزائدة في الرقبة والحلق واللسان ممرات الهواء أثناء النوم، يؤدي هذا الانسداد إلى انقطاع النفس ، مما يعني توقف الشخص عن التنفس لفترة.



اضرار السمنة

السرطان

السمنة تسبب ما يصل إلى 90 ألف حالة وفاة بالسرطان سنويا فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع زيادة مؤشر كتلة الجسم، يزداد خطر الإصابة بالسرطان والموت بسبب السرطان، تشمل هذه السرطانات

سرطان بطانة الرحم، عنق الرحم، المبيض، الثدي بعد انقطاع الطمث، القولون المستقيمي، المريء، البنكرياس، المرارة، الكبد، الكلى، الغدة الدرقية، البروستاتا، سرطان الدم.

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بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، يزيد معدل الوفيات لجميع أنواع السرطان، معدل الوفيات أعلى بنسبة 52 % للرجال و 62 % للنساء.

الأمراض الدماغية والسكتة الدماغية

السمنة تضع ضغطًا على الدورة الدموية بأكملها، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فالسمنة يمكن أن تؤدي إلى عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أمراض القلب، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري من النوع الثانى، توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي.

ارتجاع المرئ

ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض ارتجاع المريء ، التهاب المريء التآكلي ، ونادراً ما قد تسبب السمنة سرطان المريء أيضاً.

تلف العظام والمفاصل

السمنة، وخاصة السمنة المفرطة ، تساهم في عدد من مشاكل العظام والمفاصل، وهو ما يزيد من خطر الإصابة والكسور ويمكن أن تشمل مشكلات العظام والمفاصل ما يلي:

أمراض المفاصل (هشاشة العظام ، النقرس).

الديسك.

اضطرابات العمود الفقرى.

ألم في الظهر.



اضرار السمنة على صحة الجسم

أمراض أخرى ترتبط بالسمنة

-مرض الزهايمر: توصلت الدراسات إلى أن السمنة خلال منتصف العمر قد تسهم في حدوث حالات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من العمر.

-أمراض الكلى: ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثانى وفشل القلب الاحتقاني من العوامل الرئيسية المساهمة في أمراض الكلى وفشل الكلى، ومعظم هذه الحالات بسبب السمنة.

-الانتحار: أظهرت الدراسات وجود علاقة بين السمنة المفرطة والاكتئاب الشديد وارتفاع معدلات الانتحار.

-تسمم الدم: تسمم الدم هو عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى الصدمة الإنتانية والموت، أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالسمنة ، وخاصة السمنة المفرطة ، معرضون لخطر الإصابة بتسمم الدم بشكل كبير.

-أمراض الكبد: السمنة هي السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني، يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني تندب الكبد ، مما يؤدي إلى تدهور وظائف الكبد ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وفشل الكبد.